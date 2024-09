VLAGTWEDDE – Van Hoorn dierenspeciaalzaak Vlagtwedde viert 55 jarig bestaan



Het was feest afgelopen zaterdag bij Van Hoorn dierenspeciaalzaak Vlagtwedde.

Zij vierden namelijk het 55 jarig bestaan van het bedrijf.

Het begon allemaal toen (een jonge) Jan van Hoorn besloot om, samen met zijn vrouw Loekie, het bedrijf van zijn vader, een mengvoerhandel in Harpel, voort te gaan zetten.

Al gauw kwam het pasgetrouwd stel er achter dat het bedrijf op die plek niet levensvatbaar was en werd op aandringen van Loekie uitgekeken naar een pand in Vlagtwedde.

In eerste instantie viel het oog op een grote boerderij aan de Schoolstraat, maar op het advies en hulp van de opa en oma van Jan besloot het jong echtpaar het winkelpand ernaast te kopen.

Daar werd een start gemaakt met de verkoop van diervoeders met een uitbreiding naar klein-diervoeding.

Een schoenmaker die een paar huizen verder in de Schoolstraat woonde verkocht in die tijd ook hengelsportartikelen, hij stelde voor om dat ook onder te brengen in hun zaak, hij hielp hen met contacten in deze wereld.

In 1979 werd het pand van Alvering Bloem en zaadhandel gekocht en verhuisde Van Hoorn naar de huidige locatie aan de Wilhelminastraat en betrok het ook de oude molen ernaast.

Er werd toen diverse handel toegevoegd aan hun activiteiten, waaronder een slijterij en werd de bloemenzaak uitgebreid.

Ook de paardensport kwam er voorzichtig bij, maar groeide uit tot een breed assortiment van 200 m2. Waarin Rieneke wel de drijvende kracht in de ruitersportafdeling is.

In 2011 werd besloten Van Hoorn zich te richten op de kern: de speciaalzaak voor huisdieren, hengelsport en ruitersport.

Zaterdag was het feest op het pleintje voor de winkel waar verschillende standjes waren opgebouwd en Jos Tipker de jeugd vermaakte met zijn kunsten.

Één van de vele cadeaus die de ondernemers kregen was een foto van de oude molen waarvan het onderstuk nog steeds een deel is van de winkel.

Zij kregen het van de vorige eigenaar van het pand, mevrouw Grietje Meijer.

Jan is inmiddels met pensioen, maar zoon Hendrik en schoondochter Loeke hebben de zaak voortgezet. Jan is nog vaak in de zaak te vinden, hij vindt het erg leuk om af en toe mee te helpen.



Zie hier het verhaal van de molen:

https://groningermolens.nl/molens/molen?molen=388&cHash=20bd246e157bc49d4babb68378e41a1a