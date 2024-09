Westerwolde is niet anders: Het nieuwe boek van Sjoerd Visser uit Sellingen

SELLINGEN – Sjoerd Visser duikt in zijn nieuwe gedichtenbundel, Westerwolde is niet anders, opnieuw in het literaire landschap van zuidoost Groningen. Hierbij legt hij de nadruk op geschiedenis, tradities en het landschap. Op vrijdag 27 september verschijnt deze gedichtenbundel en die wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Na zijn eerdere boeken ‘Westerwolke’ en ‘Stadskanaal is anders’ duikt Sjoerd Visser opnieuw onder in het literaire landschap van de oude landstreek Westerwolde, grofweg van Oudeschans tot Ter Apel en van Alteveer tot Rhederbrug. Een bonte mix van fictie en non-fictie, gedichten en liedteksten die aanknopen bij zowel streekgeschiedenis als actualiteit, fantasie, sagen, dichterlijke indrukken over het landschap, de wijde vergezichten en het weer. De lezer wordt, waar ter wereld hij ook is, ondergedompeld in eigenheid en sfeer van Westerwolde en heeft na het lezen een beetje het gevoel zelf Westerwolder geworden te zijn.

Over de auteur

Sjoerd Visser (Nijmegen 1949) woont en werkt al meer dan dertig jaar in Westerwolde. Hij is import, spreekt de Groninger streektaal niet, maar heeft zich met drie Nederlandstalige boeken inmiddels een positie verworven als streekschrijver en dichter van Westerwolde. Eerst als dichter, gaandeweg is hij meer in de ban geraakt van het korte verhaal waarin actuele feiten levensecht vermengd worden met fictie. Sjoerd studeert aan de Schrijversacademie in Zwolle, is vooral met zijn verhalen een veelgevraagd spreker op open podia en andere evenementen in en buiten Westerwolde. Onder zijn eigen naam publiceert hij ook op Facebook.

Uitgeverij Boekscout