Etappe van de Maand oktober – Pronkjewailpad Zuidroute

VEENDAM – De start van de laatste etappe van het Pronkjewailpad is op 5 oktober in Grand café van Beresteyn nabij het Veenkoloniaal Museum in Veendam.

Een volledige route (Noord- Oost, Zuid- of Westroute) van het Pronkjewailpad is ca 250km lang. Maar niet iedereen kan of wil (direct) een route van 250km lopen. Daarom is het ook mogelijk om een deel van de route te verkennen. Iedere maand wordt namelijk de Etappe van de Maand georganiseerd. Dit is een rondwandeling van ca 15km met dezelfde belevenis en een goed bereikbare start- & finishlocatie. Het is bij uitstek de manier om kennis te maken met ‘Gastvrij Groningen’ en wandelen op het Pronkjewailpad.

Openingsdag zaterdag 5 oktober, start- & finishlocatie: Grand Café van Bersteyn te Veendam (route: ca 15km)

De start van deze laatste etappe van de maand 2024 is in Grand café van Beresteyn nabij het Veenkoloniaal Museum in Veendam.

Deze wandeling loopt voor een groot deel door Veendam en gaat eerst in noordelijke richting naar Muntendam waar we icoon ‘managementgoeroe’ Ben Tiggelaar treffen. ‘Het managen van de lastigste persoon op de aarde, zijn we zelf’, zo stelt hij bijvoorbeeld.

Vervolgens gaat het naar de Heemtuin in Muntendam. Het is een natuurpark tussen De Venen en omvat zo’n 50 hectare waar de wandelaars doorheen wandelen. Daarin is ook bezoekerscentrum De Heemtuin te vinden geschikt als rustpunt onderweg voor een hapje en drankje en te genieten van de omliggende mooie tuin.

Daarna gaan de wandelaars weer ‘in de benen’ voor een flink aantal kilometers in zuidelijke richting om linksom terug te keren naar Veendam. Daar wordt Zechsal aangedaan, gespecialiseerd in diverse toepassingen van magnesium en de best opneembare vormen. Wandelen, maar ook magensium is goed voor wandelaars, zo stellen ze.

Tot slot in noordelijke richting wordt teruggekeerd naar het Veenkoloniaal Museum waar de geschiedenis over dit veenkoloniale gebied uitgebreid wordt verteld. Na deze wat kortere etappe hebben wandelaars uitgebreid de gelegenheid dit museum te bezoeken.

