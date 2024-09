Jan Hooiveld: “…en dan denk ik ‘dat kan anders, beter, zo aigenwies bin ik dan ook wel weer”

STADSKANAAL – Na veertig jaar kwam Jan Hooiveld (nu 66) terug van Almelo naar Stadskanaal, voor de liefde.

Jan: “Wij hadden met een stuk of vijf, zes leerlingen van de voormalige Burgemeester Lieseschool contact via Facebook en Schoolbank.nl. Daar hadden we het vooral over vroeger, onze jeugd op Stadskanaal Noord. Over privézaken werd eigenlijk niet gepraat. Totdat ik een keer liet vallen dat ik in scheiding lag. Eén van de dames, waar ik als jongetje stiekem al een beetje verliefd op was, vertelde toen dat zij al zes jaar weduwe was. Wij voelden ons tot elkaar aangetrokken. Met een brede grijns vervolgt Jan: “Het is net een Bouquet-romannetje. Van het één kwam het ander en inmiddels zijn we alweer tien jaar samen”.

Kat in een vreemd pakhuis

Jan voelde zich in het begin een kat in een vreemd pakhuis op Knoal: “Als ik in Almelo met mijn moeder door de stad liep werden we veel opgehouden, ik werd overal aangesproken. Mijn moeder zei dan: ‘Iedereen kent jou’! Hier in Stadskanaal kende ik niemand, ik had totaal geen netwerk.” Vanuit zijn achtergrond als zoon van een binnenvaartschipper en om zich weer te mengen in het maatschappelijk leven werd Jan vrijwilliger bij het museumschip de Jatrie en de Groninger Snikke Dieverdoatsie.

Jan: “Ik ben geboren in Amsterdam, op het binnenvaartschip waarmee mijn ouders voeren. Vier dagen later waren we er alweer vertrokken. Toen ik leerplichtig werd wilden mijn ouders mij niet op een schippersinternaat doen. Zo kwam ik op mijn zesde bij mijn oma aan de Handelskade in Stadskanaal in de kost. Toen ik 14 was stopten mijn ouders met varen. Ze kochten eenzelfde schip als de Jatrie, een steilsteven, en verbouwden dat tot een varend woonschip. Op dat schip hebben we jaren in Almelo gewoond.

De jeugd hier houden

In Almelo was Jan 20 jaar politiek actief, waarvan 10 jaar CDA-raadslid en plaatsvervangend fractievoorzitter. Hij begon met Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en Cultuur (ROVC), later kreeg hij zware portefeuilles als Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ). Jan: “Dat maakt dat ik met ongeloof en verbazing kijk naar de braakliggende grond hier, nota bene midden in het centrum van Stadskanaal. Je zou er betaalbare woningen of appartementencomplexen op kunnen bouwen om zo de doorstroming te bevorderen en de jeugd die we nu naar Nieuw-Buinen jagen, hier te houden. Een gemiste kans. Erg jammer.”

Contacten

Via het museumschip Jatrie en de snikke Dieverdoatsie deed Jan nieuwe contacten op, begon hij weer een netwerk op te bouwen. Nog altijd geïnteresseerd in lokale maatschappelijke onderwerpen begon hij de gemeenteraadsvergaderingen te volgen. Jan: “Ik zie dingen om me heen gebeuren en dan denk ik ‘dat kan toch anders, beter’, zo aigenwies bin ik den ook wel weer.’ Met varen net zo: “Ik wilde varen, maar binnen de kortste keren zat ik in het bestuur van de beide stichtingen die de schepen in de vaart houden en ben daar zo druk met de organisatie dat ik haast niet meer aan varen toekom.”

Lokaal Betrokken

De politiek in Stadskanaal volgde hij eerst op afstand. Hij zag hoe Jur Mellies Gemeenteraadslid van het Jaar werd en Lokaal Betrokken bij de verkiezingen in 2022 een grote winst boekte. Jan: “Bij alles wat er in politiek-Stadskanaal gebeurde voelde ik mij het meest aangetrokken tot Lokaal Betrokken. Na de clash, waarbij Lokaal Betrokken zich gedwongen voelde om uit het college van B&W te stappen, dacht ik: Dit kan niet waar zijn! De collegepartijen spreken met elkaar af dat ze meer transparant willen opereren, in contact en in overleg met de inwoners van de gemeente om de inwoners zo meer bij de besluitvorming te betrekken, en dat er geen collegediscipline zal zijn. Met andere woorden: Mocht een collegepartij het een keer niet met de meerderheid eens zijn, dan kan het college een meerderheid zoeken met andere fractie(s) in de gemeenteraad.

Toen de fractie van Lokaal Betrokken na twee jaar het idee kreeg dat er nog maar weinig van het transparant besturen terecht was gekomen was dit de druppel die de emmer deed overlopen. En dat was voor mij het moment dat ik dacht: ‘en nou word ik lid, ik wil meepraten!’ Het is toch onvoorstelbaar dat het zo gegaan is! Je hebt samen afspraken gemaakt en dan ga je niet één deelnemende partij proberen te dwingen om tegen die afspraken in te handelen.

Het gevolg is dat het college van B&W nu geen meerderheid meer heeft in de gemeenteraad en dus gedwongen is om wisselende meerderheden te zoeken, precies zoals bij aanvang in 2022 de bedoeling en afgesproken was. Hoe bizar! Ik ben nu dus lid geworden van Lokaal Betrokken en kijk intern eerst even de kat uit de boom. Wellicht kan ik op een later tijdstip nog iets voor de partij gaan betekenen.”

Niet vervelen

Jan is nu met pensioen, maar vervelen doet hij zich allerminst. Hij knutselt graag, vooral in en rondom de woning. Daarnaast hoopt hij meer aan varen toe te komen. Hij werkte onder andere in het politievak en was financieel adviseur. Daarnaast was hij voetbalscheidsrechter en vrijwilliger bij voetbalclub Heracles. Hij heeft nu meer tijd om zich in te zetten voor Stadskanaal, voor Lokaal Betrokken.

Samen sterk

Jan is al actief in het kernteam en in de Participatieraad van de gemeente Stadskanaal. Voor Lokaal Betrokken wil hij wel op de kieslijst en eventueel in de gemeenteraad. Jan: “Voordat het zover is moeten we ons uitventen, ons overal laten zien, in de kernen met name. Ik heb vertrouwen in deze partij. Er zijn meerdere capabele mensen. Samen kunnen we ons sterk maken voor een mooier Stadskanaal, waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren.”

Ria Lubben