Nederlanders kunnen 1 keer per jaar kosteloos meedoen met een stoppen-met-rokentraject

REGIO – In Nederland rookt of vapet 19% van de volwassenen elke dag, of wel eens. Diegenen die er eindelijk genoeg van hebben, kunnen rekenen op de kosteloze hulp van WeQuit om te stoppen met roken. WeQuit is een gespecialiseerde stoppen-met-rokenorganisatie gevestigd in de hoofdstad. Zij biedt als een van de weinige zorgaanbieders stoppen-met-rokenbegeleiding door psychologen gespecialiseerd in verslavingen, met digitale ondersteuning en hulp in meerdere talen, gericht op een duurzame oplossing voor nicotineverslaving. Als je wil, kun je al in drie dagen na registratie op WeQuit.nl beginnen aan je volledig verzorgde online traject, met pleisters en zuigtabletten.

Begeleiding door ervaringsdeskundigen

Wat WeQuit onderscheidt, is de diepgaande psychologische begeleiding d.m.v. cognitieve gedragstherapie, die helpt om niet alleen fysiek, maar ook mentaal te stoppen met roken/vapen. De oprichter van WeQuit, Joris Dullaert, is zelf psycholoog en heeft jarenlang ervaring opgedaan bij Jellinek, waar hij zich specialiseerde in verslavingszorg. “Het mentale aspect is vaak de grootste uitdaging”, zegt Dullaert. “Onze psychologen helpen deelnemers de mentale triggers van hun rook-/vapeverslaving te begrijpen en te overwinnen. Dit vergroot de kans op succes aanzienlijk.”

Inclusieve zorg

WeQuit gelooft in zorg die voor iedereen toegankelijk is. De organisatie biedt haar diensten aan in meerdere talen naast het Nederlands, zoals Engels, Turks, Marokkaans-Arabisch en Syrisch-Arabisch, zodat taalbarrières geen hindernis vormen. Daarnaast richt WeQuit zich bewust op inclusiviteit, met programma’s die zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de diverse bevolkingsgroepen in Nederland. “We willen ervoor zorgen dat elke Nederlander, ongeacht afkomst, achtergrond of levensfase, toegang heeft tot de juiste zorg,” zegt Dullaert. “Roken (en vapen) raakt mensen uit alle lagen van de samenleving, en onze aanpak is erop gericht om niemand buiten te sluiten.”

Laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning

“Stoppen-met-rokenzorg moet even makkelijk verkrijgbaar zijn als een pakje sigaretten, daar werken wij dagelijks keihard aan”, zegt Dullaert. De begeleiding van WeQuit is zonder wachttijd en online, wat het uitermate toegankelijk maakt. Deelnemers verliezen zo geen (reis)tijd om de sessies bij te wonen. Ook kost het de deelnemer niets; de begeleiding wordt 1 keer per kalenderjaar 100% vergoed door alle zorgverzekeraars. “Rokers hebben letterlijk niets te verliezen wanneer ze meedoen met ons traject”, vertelt Dullaert. “Ons laagdrempelige programma zorgt ervoor dat iedereen de hulp kan krijgen die ze nodig hebben.”

Iedereen kan meedoen

WeQuit nodigt alle rokende en vapende Nederlanders uit om mee te doen. Registreren kan via WeQuit.nl. Dankzij een unieke combinatie van kosteloze psychologische begeleiding, digitale toegankelijkheid en meertalige ondersteuning, is stoppen met roken/vapen nog nooit zo binnen handbereik geweest.

Anique van Beek

WeQuit