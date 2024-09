Regeling voor rijksmonumenten Groningen verruimd en beschikbaar voor aanvragen

GRONINGEN – Vanaf de eerste week van oktober kunnen eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen weer subsidie aanvragen voor groot onderhoud en restauratie van hun pand. De regeling is uitgebreid voor rijksmonumenten met een woonfunctie in de hele provincie, de maximale vergoeding per aanvraag is verhoogd en er zijn meer mogelijkheden voor energiebesparing en herbestemming. In totaal is er € 10,95 miljoen beschikbaar voor het opknappen en in stand houden van monumenten.



Een aanvraag indienen voor de regeling (GRRG) kan tot en met 31 december 2024. Voor alle categorieën rijksmonumenten in de gehele provincie is € 10,15 miljoen beschikbaar. Hiervoor komen alle gebouwde rijksmonumenten en groene monumenten (zoals parken, begraafplaatsen of landgoederen) in aanmerking. Daarnaast is er € 0,5 miljoen gereserveerd voor gebouwde rijksmonumenten die zijn opgenomen in het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen en waarvan de uitvoering in 2024 al van start gaat. Tenslotte is er € 0,3 miljoen beschikbaar voor asbestverwijdering.



Aanpassingen

De regeling is op een paar onderdelen aangepast. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige subsidieregeling:

Ook monumentale woonhuizen buiten de aardbevingsgemeenten kunnen nu subsidie krijgen. De gemeenten Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde en Westerkwartier zijn toegevoegd.

De volgorde van binnenkomst van een aanvraag is leidend. Voorheen werd een aanvraag gerangschikt op beoordelingscriteria (tenderregeling).

De mogelijkheden om het groot onderhoud te combineren met energiebesparing en herbestemming zijn verruimd. Asbestverwijdering in combinatie met noodzakelijke dakvervanging is toegevoegd.

De maximale subsidie per aanvraag is verhoogd naar € 600.000 voor gebouwde monumenten en € 500.000 voor groene monumenten.

Ruim 230 monumenten opgeknapt

Sinds de eerste openstelling van de subsidieregeling in 2018 werden meer dan 230 eigenaren geholpen met de restauratie en ingrijpend onderhoud van hun monumentale boerderij, woonhuis, villa, kerk, parkaanleg, molen, orgel of gasthuis. Eén van die monumenten is een voormalige rentenierswoning aan de Oosterstraat in Scheemda. Op deze beelden is te zien hoe het pand met behulp van subsidie werd opgeknapt.



Erfgoed verbindt

Gedeputeerde Susan Top: “Wij zijn trots op ons erfgoed. Erfgoed hoort bij Groningen en verbindt ons met het eigen verleden. Monumenten maken actief en onlosmakelijk deel uit van onze dorpen en steden, de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Daarom blijven we investeren in het onderhouden van onze rijksmonumenten.”



Financiering

De GRRG wordt uitgevoerd in het kader van het Erfgoedprogramma. Binnen het Erfgoedprogramma wordt samengewerkt door onder meer de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Nationaal Coördinator Groningen. Het budget voor de regeling in 2024 is beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW, het Nationaal Programma Groningen en de provincie Groningen. De provincie voert de subsidieregeling uit.



Meer informatie over de regeling staat op www.provinciegroningen.nl/grrg.

