Groote Polder wordt geen slibdepot

BORGSWEER – Actiegroep Handen af van de Groote Polder is een petitie gestart tegen de aanleg van een slibdepot in de Groote Polder bij Borgsweer. De actiegroep geeft aan dat voor het slibdepot bosrijke natuur wordt opgeofferd en dat er giftige stoffen in het slib voorkomen, die slecht zijn voor de volksgezondheid. De petitie is inmiddels al meer dan 1000 keer ondertekend. De informatie in de petitie is onjuist.

Getijdengebied

Er is geen sprake van om van de Groote Polder een slibdepot te maken. Er zijn verkenningen om de Groote Polder voor een deel in te richten als getijdengebied, zoals dat ook het geval is bij de Polder Breebaart. Daarbij bezinkt slib uit de Eems-Dollard in het gebied. In de verkenning werkt de provincie samen met de gemeente Eemsdelta, waterschap Hunze en Aa’s, Rijkswaterstaat, Groningen Seaports en Het Groninger Landschap. Het gaat hierbij om verkenningen. Er is nog geen uitgewerkt plan en er staat nog niets vast.

Geen vuil slib invangen

Als de samenwerkende partijen ervoor kiezen om van de Groote Polder een getijdengebied te maken, dan is de randvoorwaarde dat de kwaliteit van het water, het slib en de grond moeten voldoen aan de wettelijke normen. We willen als overheden en samenwerkende partijen geen activiteiten ondernemen die de gezondheid van de inwoners en het milieu schaden. Als we ervoor kiezen om van de Groote Polder een getijdengebied te maken, dan gaan wij vooraf de slibkwaliteit monitoren. Dit doen we ook als het slibwater wordt ingelaten. Als de kwaliteit niet voldoet aan de normen, laten wij het niet binnen.

Onderzoek naar kwaliteit van slib

Op dit moment wordt er al onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het slib en de grond in de Groote Polder en direct buitendijks. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar de eerste resultaten laten zien dat het buitendijkse slib valt binnen de categorie ‘niet verontreinigd/algemeen toepasbaar’. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het slib in Polder Breebaart, omdat deze situatie lijkt op hoe de Groote Polder er in de toekomst mogelijk gaat uitzien.

Waarom kustontwikkeling Eemszijlen

De provincie heeft de afgelopen tijd met de samenwerkende partijen een verkenning uitgevoerd om het kustgebied van de Eems-Dollard voor te bereiden op de toekomst. De Groote Polder is een van de snelst dalende kustgebieden in Nederland. Als we hier niets doen, gaat de kwaliteit op termijn verder achteruit. We willen dat toekomstige generaties prettig kunnen blijven wonen, werken en recreëren in het zuidoostelijk deel van de gemeente Eemsdelta. Een mogelijkheid is om de Groote Polder bij Borgsweer op te hogen door deze te laten meegroeien met de zeespiegel. Hiervoor zou de polder via een duiker worden verbonden met de Eems, zodat slibdeeltjes op een natuurlijke manier de kustzone verhogen. Zo wordt het achterland ook in de toekomst tegen overstromingen beschermd.

Zienswijzen

In april 2024 werd de Ontwerp Voorkeursbeslissing voor Eemszijlen ter inzage gelegd. Daarop kwamen 34 reacties binnen. Uit de reacties blijkt dat inwoners zich grote zorgen maken over de toekomst van de Groote Polder, waarbij de slibkwaliteit en het mogelijk verdwijnen van het bos zwaar wegen. De bestuurders nemen hun zorgen serieus. Daarom willen ze de ruimte bieden aan inwoners om zelf met plannen en wensen voor de toekomst van de Groote Polder en omgeving te komen.

Provincie Groningen