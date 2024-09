Onderwijsinspectie geeft docenten RSG compliment

TER APEL – Een mooie opsteker voor de RSG Ter Apel. Kort voor de zomervakantie bezocht de inspectie de school in het kader van een steekproefonderzoek. Beide bezochte afdelingen (vmbo-basis en vmbo-kader) kregen een voldoende.



Directeur Rolf Albring is tevreden: ‘zo’n inspectieonderzoek is toch altijd spannend. We hebben zelf goed zicht op de kwaliteit van de lessen, maar een blik van buitenaf kan toch weer nieuwe inzichten opleveren.’ De docenten van de school kregen een mooi compliment van de inspecteurs. In het rapport valt namelijk te lezen: ‘de leraren leggen de stof duidelijk uit en geven de leerlingen voldoende tijd om te oefenen met de leerstof’.



Albring, die in mei 2024 startte als directeur, vult aan: ‘ik had zelf in mijn eerste weken al meteen gemerkt hoe plezierig de sfeer op school is. Als ik door de gangen of de kantine loop is het contact met leerlingen altijd prettig. Natuurlijk moet je weleens iemand aanspreken, maar dat levert eigenlijk nooit gedoe op. Als je dan hoort dat de inspectie ook aangeeft dat er duidelijkheid en rust heerst in de lessen, dat leraren en leerlingen respectvol met elkaar omgaan en dat leerlingen zich over het algemeen prettig voelen op school, dan denk ik dat je daar als school heel trots op mag zijn.’



Pedagogisch conciërge André van Klinken vult aan: ‘het is heel belangrijk dat de school ook tussen de lessen door een veilige plek is voor onze leerlingen. We zorgen er daarom voor dat er altijd een positieve sfeer hangt in en rond de school. Soms is het natuurlijk best wel even nodig om iemand een waarschuwing of iets dergelijks te geven, maar meestal redden we het met een gesprek of een schouderklopje ook wel.’



Wendy Kramer, sinds dit schooljaar teamleider van de onderbouw, geeft aan dat ze hoopt dat de positieve feedback van de inspectie ook zorgt voor nog meer aanmeldingen voor het volgende schooljaar: ‘hoewel het nog heel ver weg lijkt, zijn we nu al bezig met de aanmeldingen voor het schooljaar 2025-2026. Zo hebben we op 21 oktober een voorlichtingsavond, waarvoor we zowel de leerlingen uit groep 8 als hun ouders uitnodigen. Meer informatie hierover en aanmelden, kan via onze website. Als het goed is, hebben de groep-8-leerlingen en hun ouders na deze avond een net zo positief beeld van onze school als dat we zelf hebben!’

Rolf Albring, directeur RSG Ter Apel