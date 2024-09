Taal houdt zich niet aan landsgrenzen in het poëtische Grensland

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 25 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIG EN BEWOLKT | DROGER IN HET WEEKEND

Het wordt een overwegend bewolkte woensdag en regelmatig valt er wat regen of er komt een sterkere regenbui voorbij. Er is dan ook maar weinig of geen zon maar met de wind valt er nog wel mee. Die is meest matig uit het zuidwesten tot zuiden, en later uit het zuiden tot zuidoosten. De maximumtemperatuur gaat ook nog wel, want die is 16 graden.

Morgen is het ook nog niet koud met een graad of 16 in de middag, maar het is onbestendig met af en toe een flinke bui, met zowel vannacht als morgen kans op onweer. Het zal ook een natte toestand worden met een totaal van 15 tot 20 mm aan neerslag. Vrijdag is het niet veel anders met af en toe buien en dan daalt het tot 14 of 15 en ook het weekend is fris met 13 tot 15 graden. Maar het weerbeeld wordt dan wat beter met zaterdag enkele buien en wat zon, zondag lijkt een droge dag te worden met flinke opklaringen.

De langere termijn is opnieuw wisselvalliger met af en toe wat regen, en ook na het weekend is het niet warm.