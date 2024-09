Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 24 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER VANDAAG BUIEN | 3 DAGEN HERFST

Het is vandaag geen onaardige dag want er zijn eerst brede opklaringen en het blijft tot een eindje in de middag droog. Wél komt er meer bewolking en in de namiddag en vanavond passeren er af en toe buien. De wind wordt matig uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. De maximumtemperatuur is ongeveer 18 graden en er kan door de buien in totaal ongeveer 5 mm aan neerslag vallen.

Vannacht zijn er opklaringen met later weer een buitje, maar morgen is het bewolkt met morgenochtend soms wat regen of motregen, meer regen is er morgenmiddag en zeker vanavond. Het wordt ook vrij koud met een middagtemperatuur rond 16 graden en windkracht 4 tot 5.

En overmorgen en vrijdag zijn ook herfstachtige dagen met vaak regen en enkele flinke buien, met vooral vrijdag ook kans op windstoten. Beide dagen kan er een totaal van 20 mm neerslag komen en de maximumtemperatuur zakt terug vrijdag tot rond 14 graden. Dus de kou komt er dan een beetje aan, maar in het volgende week is het allemaal weer wat droger met opnieuw meer opklaringen dan de komende dagen.