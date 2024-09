Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Wedde

WEDDE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Wedde. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vanmorgen vertrok de wandeling van WandelenWerkt vanuit Wedde. Plaats van samenkomst was Dorpshuis De Voortgang. Hier stond vanaf 8.45 uur voor de liefhebbers de koffie met koek klaar en konden de wandelaars die zich hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches.

Zoals gebruikelijk werd er weer in drie afstanden gewandeld, 6, 8 en 10 km. Om 9.15 uur vertrok de groep voor 10 km. Al snel kwamen ze langs de plek waar in 2002 ter gelegenheid van het huwelijk van koning Willen Alexander en koningin Maxima, destijds nog prins en prinses, twee beuken zijn geplant.

De wandeling ging door Wedderbergen, richting natuurgebied De Gaast. Het woord Gaast betekent hoog droog land. Het gebied ligt tussen Bellingwolde en Wedde. Je treft er veen en zandgrond aan maar ook klei, die indertijd door de rivieren is meegebracht.

De wandelaars kwamen langs de poldermolen van Weddermarke. Oorspronkelijk gebouwd in 1875, afgebrand in 1898 en toen vervangen door de huidige molen. En vanaf 1910 vervangen door, eerst een stoomgemaal en later door diesel aandrijving. Dus niet meer in gebruik als poldermolen, maar de wieken kunnen nog wel draaien en doen dit dan ook met regelmaat.

De terugweg ging via de camping Wedderbergen, inmiddels bijna geheel verlaten, richting de Westerwoldse Aa. Deze werd gevolgd, en na een poosje zagen ze de in de verte de Spinnenkopmolen bij Wedderveer. Deze molen werd gebouwd in 1938 en is de laatste molen die in de provincie Groningen om economische redenen is gebouwd. Het is een ontwerp van molen-architect Luitje Wiertsema en gebouwd door de eerste eigenaar E. J. Feunekes. Het was een houtzaagmolen, uitgerust met een snelzaagraam. Na restauratie is er een lintzaag in geplaatst.

Eenmaal weer in Wedde aangekomen werd er nog een rondje langs de Burcht van Wedde, die zijn geschiedenis kent van rond 1360, gelopen. De Addinga’s moesten wijken voor het opkomende water van de Dollard door de Sint-Marcellusvloed van 1362 en hebben zich toen gevestigd in Westerwolde. Toen is de “Wedderborg” gebouwd.

Het laatste stuk van de wandeling ging over de Hoenderkamp, op z’n Grunnegs de Hounderkaamp. In een ver verleden moesten de bewoners van o.a. ook Westerwolde belasting betalen. De grote “Gewaarde” boerderijen moeste miskooren, een deel van de oogst, betalen. De kleinere, “Ongewaarde” boerderijen een hoen. Of je wel of geen hoen moest afdragen werd bepaald door het feit of je wel of geen stookplaats had. Elke stee waar de schoorsteen rookte moest een hoen betalen. Daarom werd dit ook wel een rookhoen genoemd. De hoenders moesten worden betaald op St Lamberti, 17 september. En werden in Wedde en omstreken verzameld op de Hounderkaamp. Om als pachthoen geschikt te zijn moest het hoen nog wel even een krachtproef doorstaan. Er werd een emmer op de kop geplaatst met een hand vol voer er op. De hoen moest er vervolgens op kunnen springen om bij het voer te komen.

Eenmaal weer terug in De Voortgang stond daar voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Jan Bossen