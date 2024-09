Aiden Bos geslaagd voor damdiploma niveau 1

WINSCHOTEN – De negenjarige Aiden Bos is geslaagd voor damdiploma niveau 1.

De samenwerking tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten heeft ertoe geleid dat de plaatselijke damclub gebruik maakt van de “cursusruimte” in bibliotheek Winschoten. De jeugdafdeling van de damclub maakt sinds oktober 2022 gebruik van deze ruimte, waarbij de basisschoolleerlingen van 14:00 tot 16:00 uur worden opgeleid voor een damdiploma.

Woensdagmiddag 18 september mocht de 9-jarige Aiden Bos uit Winschoten op voor zijn eerste damexamen. Daarvoor had Aiden het daarbij behorende cursusboek doorgewerkt. In dit cursusboek gingen in eerste instantie de spelregels de revue passeren, zoals hoe moet het dambord liggen (aan de linkerhand een donker vakje). Wit begint, slaan is verplicht ook achteruit en aanraken is zetten. Damslag gaat niet voor. Meerslag gaat wel voor en na een combinatie mogen pas de schijven van het bord worden verwijderd. Een mooi voorbeeld hiervan is de Coup Turc of de Turkse slag. Verder werd aandacht besteed aan aanvallen, verdedigen, offeren, achterlopen en ruilen. Tevens behandelde het boek lichte combinaties en vangstellingen.

Aiden slaagde voor het examen met een 100% score en mocht uit handen van voorzitter Han Tuenter het felbegeerde damdiploma niveau 1 in ontvangst nemen.

Vervolgcursus

Onderhand heeft Aiden de vervolgcursus deel 2 aangeschaft. Daarin worden bekende standaardcombinaties behandeld zoals, de Haarlemmer, Coupe Philippe, Coup Royal en zetje van Weiss. Daar horen eveneens de damcombinaties bij. Daarnaast wordt op de woensdagmiddag de partijopbouw behandeld. Hierbij wordt tevens de kroonschijf onder de loep genomen. Naast bovengenoemde basisbegrippen komen nog langs; tric-traklijnen, lange lijn, vork, staart. Daar komen nog bij de “stille” zet, tempozet, hangende schijf en achtergebleven schijf.

Geert Lubberink