Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 26 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN BUIEN | BETER WEEKEND

De bewolking blijft vandaag overheersen en af en toe zal er nog wat regen vallen, maar het zal niet meer zo nat zijn als vannacht. En vooral vanmiddag komt de zon er ook af en toe bij. De wind gaat uit het zuidwesten waaien en neemt vanochtend toe, gaandeweg is er kans op een paar vlagen van windkracht 6.

Vannacht en morgenochtend waait de wind uit het zuiden en dan is het ook overwegend droog, maar morgenmiddag en morgenavond zijn er perioden met regen en morgenavond zijn er ook flinke buien. Dan draait de wind naar het noordwesten en het wordt morgen ook een koude dag met een middagtemperatuur rond 14 graden.

In het weekend brengt die noordwestenwind eveneens fris weer met 13 of 14 graden. Vooral zaterdag is fris met enkele buien en een paar opklaringen, maar zondag is het droog met flinke zonnige perioden. Na het weekend neemt de kans op een bui opnieuw toe.