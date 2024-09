College van Gedeputeerde Staten is gevallen

GRONINGEN – Woensdagavond laat is het college van Gedeputeerde Staten uit elkaar gevallen. De vier coalitiepartners BBB, Groninger Belang, ChristenUnie en de PvdA zagen geen basis meer om met elkaar door te gaan.

De vier partijen dienden in een vergadering van Provinciale Staten een motie in om hun samenwerking te beëindigen. Deze werd aangenomen door Provinciale Staten. De motie bevat ook de oproep aan alle Statenfracties om een nieuw coalitieakkoord te smeden, op basis waarvan een nieuw college kan worden gevormd. Als voorzitter van Provinciale Staten overlegt de Commissaris van de Koning snel met de Staten om dat doel te bereiken. Afgesproken is dat de zittende leden van het beëindigde college de lopende zaken waarnemen.

Provincie Groningen

ChristenUnie vroeg gisteravond meteen na de stemming over de komst van een windmolenpark bij de Eemshaven een schorsing aan. Aan de plannen voor dit windmolenpark wordt al 10 jaar gewerkt. Eerder die avond werd besloten met de ontwikkelingen voor het park door te gaan. BBB en een deel van Groninger Belang stemden tegen. Zowel ChristenUnie als PvdA stemden vóór. De ChristenUnie vindt dat de BBB en Groninger Belang als betrouwbare overheid geen verantwoordelijkheid hebben genomen en trok de stekker uit de coalitie. Vanavond is er overleg over het vormen van een nieuwe coalitie. (RTV Noord)