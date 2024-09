Duitslanddeskundige Margriet Brandsma verzorgt lezing voor het NUT Oldambt

FINSTERWOLDE – Op 15 oktober verzorgt Duitslanddeskundige Margriet Brandsma een lezing voor NUT Oldambt, met als thema: De huidige actuele maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen in broeierig Duitsland.

De mondiale vraag naar Duitse auto`s, machines en chemicaliën daalt sterk. Vele fabrieken in ons buurland Duitsland gaan niet meer met de tijd mee. Duitse auto`s worden minder verkocht door de verouderde technologie. Een groeiend aantal producten moet worden ingevoerd. Er is in Duitsland sprake van politieke onzekerheid waarbij rechts het steeds meer wint van links. We staan aan de vooravond van grote Duitse ontslagrondes.

Het wordt een koude kerst in Duitsland. De politieke partij de AfD staat een anti-migranten-beleid voor en een Moskou vriendelijke politiek. De Oekraïne kan niet zonder de steun van Duitsland, maar het geld in Duitsland voor de Oekraïne is volgens de huidige Duitse regering op. Oude opvattingen over vrede en veiligheid zorgen voor broeierig onrust. Om u bij te praten over de actuele situatie in ons buurland Duitsland organiseert het NUT-Oldambt 15 oktober 2024 voor u een lezing met als spreekster Duitslanddeskundige Margriet Brandsma.

Margriet Brandsma zal door haar interessante lezing voor u de actualiteit toegankelijk maken: het nieuwe Duitsland. Ook zal ze duidelijk zijn over de manier waarop Duitsers met hun militaire verleden omgaan. Zij komt naar Finsterwolde op uitnodiging van het NUT departement Oldambt. De Nutsleden, maar naast de leden ook de niet-leden van het NUT, zijn van harte welkom bij deze lezing. Margriet Brandsma is schrijfster en was o.a. 20 jaar lang politiek en algemeen verslaggeefster in Duitsland voor het NOS-journaal.

De locatie voor deze Nutslezing is MFC de Hardenberg in Finsterwolde. Datum dinsdag 15 oktober 2024. Aanvang 19:30 uur. Reserveren is gewenst via: reserveren.nutoldambt@gmail.com.

Een volgende Nutslezing is 19 oktober 2024 met als spreker streekhistoricus J.P. Koers over de architectuur van Groninger boerderijen. Een Nutslezing op een bijzondere locatie: museumboerderij Hoogheem, Langeweg 2 te Nieuwolda. Na de lezing van de heer J.P. Koers kunt u een rondleiding volgen door deze bijzondere locatie.

Kees van Slochteren