Filmhits in De Klinker

WINSCHOTEN – De temperatuur daalt en de herfst doet haar intrede. Het ideale moment om lekker voor een groot scherm weg te zakken voor nieuwe filmhits. Filmliefhebbers kunnen zich verheugen op een diverse selectie van films die geschikt zijn voor alle leeftijden en interesses. De Klinker trapt de herfst af met de populaire films van nu vol actie, humor, drama en avontuurlijke animaties. Een paar grepen uit het programma:

Deadpool & Wolverine – Een unieke en explosieve actiekomedie waarin Deadpool en Wolverine samenkomen voor een avontuur vol humor, spanning en spektakel. Fans van superheldenfilms mogen deze unieke combinatie van twee iconische personages zeker niet missen!

It Ends with Us – Gebaseerd op de gelijknamige bestsellerroman van Colleen Hoover, vertelt deze meeslepende dramafilm met in de hoofdrol Blake Lively, het verhaal van liefde, keuzes en de kracht om jezelf te vinden. Een ontroerende film die je raakt.

Binnenstebuiten 2/Inside Out 2 – Deze hartverwarmende animatiefilm neemt ons mee in de gedachtewereld van een jong meisje en de emoties die haar leven sturen. Geschikt voor het hele gezin en vol met prachtige beelden en humor. Deze film is een absolute aanrader voor jong en oud.

De Wilde Noordzee – Duik mee de diepte in met de avontuurlijke docu. We volgen de ervaren duiker en cameraman Peter van Rodijnen, die de afgelopen 20 jaar in zeeën over de hele wereld heeft gefilmd. Met verbluffende en oogstrelende beelden zie je een spectaculaire onderwaterwereld, die voor de meesten van ons volkomen onbekend is.



Locatie: Cultuurhuis De Klinker, Winschoten www.cultuurhuisdeklinker.nl.

Esther Bulder