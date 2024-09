Noordelijke ringweg weekend gestremd

GRONINGEN – De noordelijke ringweg is vanaf zaterdagochtend 28 september tot maandagochtend 30 september in beide richtingen dicht vanaf de aansluiting met de Bedumerweg tot en met de westelijke ringweg. In het weekend laat de gemeente Groningen een nieuwe fietsbrug over de ringweg inhijsen. De provincie laat tegelijkertijd herstel- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Stremming en omleiding

Ring Noord (N370) is vanaf zaterdag 28 september (10.00 uur) tot maandagochtend 30 september afgesloten. De stremming geldt in beide richtingen vanaf afrit 9 bij de wijken De Hoogte en Korrewegwijk tot de aansluiting met de westelijke ringweg, ter hoogte van Reitdiephaven. De rotonde, om via de Bedumerweg de stad in en uit te rijden, is wel open. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Ring Oost, Ring Zuid en Ring West.

Onderhoud en herstel

De provincie combineert onderhouds- en herstelwerkzaamheden langs de ringweg. Vanaf 28 september gaan we nieuwe belijning aanbrengen, graffiti van geluidsschermen verwijderen en het hekwerk bij de spoorbrug vervangen. Onderaan de afrit bij de Zonnelaan wordt het fietspad aangepakt. Ook de Plataanbrug over het Reitdiep krijgt een onderhoudsbeurt.

Spoorstremming

Op zondag 29 september rijden tussen 02.00 en 14.30 uur geen treinen op de trajecten Groningen – Delfzijl en Groningen – Eemshaven. Arriva zet bussen in als vervangend vervoer. De extra reistijd kan oplopen tot 45 minuten. Reizigers die hier gebruik van willen maken hebben een geldig vervoerbewijs nodig, zoals een OV-chipkaart of betaalpas. Inchecken kan op het station van vertrek en uitchecken kan op het station van aankomst. Arriva adviseert reizigers de reisplanners in de gaten te houden. Meer informatie over de dienstregeling is te vinden op arriva.nl/werkaanhetspoor. Meer informatie over de toegankelijkheid voor een rolstoel of scootmobiel is te vinden op arriva.nl/reizenmetbeperking.

Nieuwe fietsbrug

Parallel aan het bestaande spoorviaduct over Ring Noord komt een nieuwe fietsbrug. De brug komt te liggen tussen de Walfridusbrug en de Eikenlaan en maakt straks deel uit van de Doorfietsroute Groningen – Winsum. Fietsers vanuit Winsum pendelen straks sneller naar het centrum van de stad Groningen. Als het inhijsen van de brug goed verloopt, vinden er in oktober en november afrondende werkzaamheden plaats. Naar verwachting is het fietspad eind 2024 helemaal klaar.

