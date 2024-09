Rotondes en Knijpsbrug Hoogezand gestremd door werkzaamheden

HOOGEZAND – Dit najaar start de aanpak van twee rotondes en de Knijpsbrug aan de noordkant van Hoogezand. Vanaf maandag 30 september start de aannemer KWS Infra met het onderhoud van de Knijpsbrug en de naastgelegen rotonde. Aansluitend wordt de noordelijke rotonde ter hoogte van de meubelhallen aangepakt. Op 9 december moeten de werkzaamheden klaar zijn.

De provinciale weg N387 is van maandag 30 september 06.00 uur tot en met zaterdag 2 november dicht ter hoogte van de zuidelijke rotonde en bij de Knijpsbrug. De op- en afritten van de A7 in Hoogezand zijn ook afgesloten. De omleidingsroute door Hoogezand loopt via de Woldweg (N386), Abraham Kuypersingel en De Vosholen. Autoverkeer kan gebruik maken van de op- en afritten van de A7 bij Sappemeer en Foxhol.

Dubbele rotonde

De werkzaamheden aan de rotondes maken deel uit van de aanpak van de toegangswegen naar de Knijpsbrug in Hoogezand. Dit is de eerste fase van de werkzaamheden. Een rotonde met twee rijstroken moet zorgen voor minder verkeersopstoppingen bij een openstaande brug. Verkeer richting Kolham of Sappemeer hoeft niet meer te wachten op stilstaand verkeer richting Hoogezand. Daarnaast zorgt het voor een snellere doorstroming van het verkeer zodra de brug weer naar beneden is.

Brugonderhoud

De naastgelegen Knijpsbrug in Hoogezand krijgt een onderhoudsbeurt. De brug wordt schoongemaakt, geschilderd en technisch onderhouden. Hierna is de brug voor de komende 15 jaren vrij van groot onderhoud.

Werkzaamheden noordelijke rotonde

Vanaf 2 november werkt de aannemer aan de noordelijke rotonde, bij de meubelhallen en de carpoolplaats in Kolham. De provinciale weg is dan dicht tussen de Hoofdweg en de zuidelijke rotonde tot en met de op- en afrit van en naar de A7 (Slochteren). Verkeer kan omrijden via de A7, N33 en de N387. De zuidelijke rotonde is dan weer open. Bij gunstige weersomstandigheden duren de werkzaamheden tot maandag 9 december.

Provincie Groningen