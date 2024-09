Samen met de boswachter speuren naar paddenstoelen

SELLINGEN – Zondagmiddag 13 oktober a.s. organiseert Staasbosbeheer Westerwolde een paddenstoelenexcursie voor jong en oud. Samen met de boswachter struinen ze het bos af op zoek naar paddenstoelen.

Een van de bekendste en meest opvallende paddenstoel is de vliegenzwam, rood met witte stippen. Andere bekende paddenstoelen zijn eekhoorntjesbrood, koraalzwammetje, aardappelbovist en stinkzwam. Sommigen zijn eetbaar zoals de champignon en de oesterzwam. Een aantal soorten zijn zeer giftig en dodelijk voor de mens zoals de groene knolamaniet.

Vroeger waren er allerlei geheimzinnige verhalen over paddenstoelen. Zo dacht men dat padden in het bos zo nu en dan gingen rusten op hun eigen meegebrachte stoelen, de paddenstoelen. Ook dacht men dat er kabouters in paddenstoelen woonden. En heksen zouden paddenstoelen gebruiken voor hun toverdrankjes.

Namen van paddenstoelen die ontleent zijn uit vroegere bijgeloof zijn bijvoorbeeld heksenboleet, duivelsei, elfenbankje en satansboleet. Tegenwoordig weten we beter. Een paddenstoel is het vruchtlichaam van veel soorten schimmels. De paddenstoel zelf is maar een klein gedeelte van de schimmel. Het grootste deel zijn de schimmeldraden die meestal in de grond zit. De meeste paddenstoelen leven van afgestorven materiaal zoals van bladeren. Wanneer in het najaar een tijdje regent komen de paddenstoelen massaal tevoorschijn. Dit is het moment dat de boswachter met jullie op stap gaat.



Loop op stevig schoeisel omdat we over onverharde paden gaan.

We vertrekken om 14:00 uur vanaf Kopje Genieten aan de Dennenweg 1A 9551 VJ Sellingen en zijn om circa 15:30 uur terug.

Maximum aantal deelnemers is 20.

Aanmelden/boeken op: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/paddenstoelen-van-westerwolde

Flip Klatter