Staking bij steenfabriek Strating

OUDE PEKELA – De FNV organiseert vandaag opnieuw een staking in een baksteenfabriek, nu bij Steenindustrie Strating in Oude Pekela (Groningen). Daar voeren werknemers actie voor een goede loonsverhoging en een betere afbouwregeling voor ouderen.

De staking begon om 06:00 uur en duurt 24 uur. Het is de tweede keer deze week dat werknemers in de baksteenindustrie staken. Afgelopen maandag legden zo’n vijftig mensen bij Wienerberger Kijfwaard in het Gelderse Pannerden al een dag het werk neer. Eerder voerden werknemers actie in Velp, waar zij branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) onder andere een symbolische muur van Delftsblauwe tegeltjes met actiespreuken aanboden.

Stakingsestafette gaat door

Yolanda Reus, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Zo zullen wij de komende tijd met steeds meer werknemers in actie komen. We zijn deze stakingsestafette begonnen bij Wienerberger Kijfwaard en de mensen daar hebben het stokje doorgegeven aan hun collega’s van Strating. Die zullen hem ook weer doorgeven naar de mensen bij een volgende steenfabriek. Net zo lang tot we een goede cao kunnen afspreken.’

Eindbod afgewezen door leden vakbond

Want dat lukt tot nu toe niet. De baksteenbedrijven willen niet verder gaan dan een loonsverhoging van 4,25% in een jaar (vanaf 1 mei 2024). Gek genoeg is dat nog minder dan wat ze oorspronkelijk boden in de onderhandelingen: twee keer 3,5% in vijftien maanden. De leden van de FNV hebben het laatste bod dan ook afgewezen.

4,75% erbij plus € 100 per maand

Zij eisen dat er dit jaar 4,75% bij plus nog eens € 100 bruto per maand. Ook willen de werknemers dat de lonen vanaf 1 mei 2025 voortaan meestijgen als de prijzen van boodschappen en bijvoorbeeld energie omhooggaan (automatische prijscompensatie).

Een seniorenregeling voor iedereen

Verder wil de FNV dat alle werknemers in de baksteenindustrie gebruik kunnen maken van een regeling waarbij oudere werknemers minder gaan werken (80%) tegen 90% van hun loon en met 100% pensioenopbouw. Reus: ‘Dit is nodig omdat veel mensen in de sector fysiek zwaar werk doen en deden. Zij willen gezond hun pensioen halen.’

1.500 werknemers

In de Nederlandse baksteenindustrie werken zo’n 1.500 mensen.

FNV

Foto’s: Catharina Glazenburg