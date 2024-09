Stichting Peuterwerk stopt met voorschoolse educatie en peuteropvanglocaties in de gemeente Oldambt

OLDAMBT – Begin juli heeft gemeente Oldambt besloten om de subsidieregeling van peuteropvang en VVE aan te passen. Door deze veranderingen in de financiering, die vanaf 2025 gelden, is Stichting Peuterwerk helaas genoodzaakt om haar voorschoolse educatie en peuteropvanglocaties in de gemeente Oldambt te sluiten. Stichting Peuterwerk is onder de nieuwe regeling financieel niet in staat om de huidige werkwijze en kwaliteit te handhaven.

Kansengelijkheid

Directeur Angelique Smid: “Bij Stichting Peuterwerk bieden we alle peuters ons VVE-programma aan. Of peuters wel of geen indicatie hebben, bij ons profiteren ze allemaal van het VVE-aanbod. Onze doelen zijn altijd geweest dat alle peuters in de gemeente Oldambt een kansrijke start krijgen en dat we ouders zo optimaal mogelijk ondersteunen bij lichte opvoedvragen. Op deze manier hebben alle peuters een gelijke start op de basisschool. Door de financiële veranderingen zijn we helaas genoodzaakt om hier in de gemeente Oldambt na 33 jaar mee te stoppen.”

Overdracht

Stichting Peuterwerk zal alle inspanningen verrichten om geschikte overnamekandidaten te vinden. Het doel is om te zorgen voor continuïteit voor de peuters, ouders en medewerkers zodat de kinderen in de gemeente Oldambt zo kansrijk mogelijk opgroeien. Alle medewerkers van Stichting Peuterwerk hebben zich altijd met passie en bevlogenheid ingezet voor het welzijn van de kinderen op alle locaties en blijven dit doen tot het einde.

