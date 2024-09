Toneelvereniging Jipsinghuizen is weer terug van vakantie, Jetzt geht’s los!

JIPSINGHUIZEN – Vanaf de verwaarloosde camping “Boszicht” speelt toneelvereniging Jipsinghuizen voor u het toneelstuk: Dolce Vita bij Anita. Geschreven door Andrea Kühn en Walter Spille. Vertaald door Carl Slotboom.

In deze campingkomedie is van alles aan de hand: Heidi wil de vakantie benutten om haar ingeslapen huwelijk weer nieuw leven in te blazen. Dochter Sabine loopt haar echter in de weg. Het huwelijk van Pia en haar man Theo, die eveneens op de camping staan, is een aaneenschakeling van routinematige handelingen en Pia zou graag deze sleur willen doorbreken. Ook Campingeigenaar Sjors speelt een belangrijke rol. Hij staat er op dat de campingregels in acht worden genomen maar is te lui om zijn handen uit de mouwen te steken. Hij bang dat er een controleur komt die een negatief rapport over de camping zal schrijven. Deze zorg is, zoals zal blijken, niet ongegrond. Wie is echter deze controleur? Is het de mysterieuze schoonheid Julia of de aardige levensgenieter Bob? Sjors krijgt een hoop werk en ook de plannen van de vrouwen blijken behoorlijk gecompliceerd te zijn.

In 2025 spelen voor u: Anita Heeres, Bianca Heijes, Anita Koers, Janneke Santing, Scholte Boekholt, Derk Boerma, Wilfred Prins én Mark Bos op:

Zaterdag 11 januari

Vrijdag 17 januari

Zaterdag 18 januari

Zaterdag 25 januari

Vrijdag 7 februari

Zaterdag 8 februari

Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur. Locatie Buurthuis Jipsinghuizen.

Vanaf nú kunt u kaarten reserveren bij Bianca Heijes 06-12234356

Janneke Santing-Drenth