Workshop ‘Risicovol Spelen’ bij Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Bibliotheek Veendam organiseert dinsdag 15 oktober een bijzondere workshop over het thema ‘Risicovol Spelen’. Tijdens deze interactieve sessie leren ouders, opvoeders en professionals hoe risicovol spelen bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en waarom het belangrijk is om hen op een veilige manier ruimte te geven voor avontuur en uitdaging.

Wat is risicovol spelen?

Bij risicovol spelen worden kinderen uitgedaagd om hun grenzen op te zoeken en zelfstandig risicovolle situaties te verkennen. Dit kan variëren van klimmen in bomen tot het bouwen van hutten. Door kinderen gecontroleerd risicovolle situaties te laten ervaren, leren ze zelf inschattingen te maken, vertrouwen ze op hun eigen vaardigheden en ontwikkelen ze veerkracht. Het doel is niet om gevaarlijke situaties op te zoeken, maar om kinderen de kans te geven te groeien door uit hun comfortzone te stappen.

Waarom deelnemen?

In een wereld waarin veiligheid vaak voorop staat, wordt het belang van risicovol spelen soms over het hoofd gezien. Tijdens deze workshop krijgen deelnemers inzichten in:

De positieve effecten van risicovol spelen op de ontwikkeling van kinderen.

Hoe je een veilige omgeving creëert waar kinderen toch uitgedaagd worden.

Praktische tips om risicovol spelen in de dagelijkse opvoeding of werkomgeving te stimuleren.

De workshop is geschikt voor ouders, leraren, kinderopvangprofessionals en iedereen die werkt met kinderen. Onder begeleiding van een ervaren trainer gaan de deelnemers actief aan de slag met het herkennen en toepassen van risicovol spelen in hun eigen praktijk. De workshop vindt plaats op dinsdag 15 oktober van 19:00 tot 20:30 uur in Bibliotheek Veendam. Aanmelden kan via deze website.

Deze workshop is onderdeel van de Kinderboekenweek (2 t/m 13 oktober). Meer informatie en het complete programma vind je op www.biblionetgroningen.nl/kinderboekenweek.

Maaike Hermse