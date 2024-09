Alex Vissering ‘komt thuus’ in het klooster

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 27 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WIND EN REGEN | FRISSE DAGEN

Het wordt een vrijdag met vrij veel wind en vooral vanmiddag ook regen. Vanochtend is er nog af en toe zon en blijft het bij een paar buien, maar er staat wel een krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag gaat het een flinke tijd regenen maar de wind neemt dan af, vanavond komt er een stevige nóórdwestenwind te staan en dan is het nogal buiig. Het is ook koud vandaag: de temperatuur schommelt rond 14 graden.

Vannacht en morgen blijft er een noordwestenwind en die geeft opklaringen en soms een paar buien, maar morgen is er dus ook geregeld zon. Er staat morgen windkracht 3 tot 5 en de middagtemperatuur is morgen 13 of 14 graden.

Zondag is het ook fris maar de luchtdruk is dan verder gestegen en overdag is het droog met flinke zonnige perioden en wat stapelwolken en nog windkracht 2 tot 4 uit het zuidwesten. Maximum zondag rond 15 graden. Na dit weekend komen lagedrukgebieden opnieuw makkelijker naar ons toe en het wordt daarmee wisselvallig met af en toe buien en middagtemperaturen rond 14 graden.