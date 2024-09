Benefietconcert Zanggroep Friends uit Blijham levert 1.000 euro op voor Wensambulance Noord – Nederland

BELLINGWOLDE – Vanavond verzorgde Zanggroep Friends uit Blijham, in samenwerking met het MOW Museum Westerwolde, een Benefietconcert. De opbrengst van dit concert komt geheel ten goede aan: Stichting Wensambulance Noord Nederland.



Zanggroep Friends is een gemengd koor met 42 leden. Ze zingen, onder leiding van Meeuwes Peetsma, een wisselend repertoire: Engels, Duits, Nederlands en Gronings, zowel populair als klassiek. Ze repeteren elke donderdagmiddag in het SSV gebouw in Blijham en ze zoeken nog Sopranen en Bassen ter versterking. Het koor verzorgde vanavond in MOW, Museum Westerwolde, een Benefietconcert voor Wensambulance Noord – Nederland.

Vanavond trad ook Chen Yang Wendelaar op. De nu 19-jarige Chen Yang volgt al vanaf zijn negende jaar pianolessen en blijkt een veelbelovend talent. Inmiddels is hij derdejaars student van de

muziekopleiding bij Noorderpoort. Zijn inspiratie haalt hij onder andere uit Chopin, Liszt, Einaudi, Vivaldi en Debussy. Chen’s toekomstbeeld is het werken als componist in het genre film, theater, ballet en ook klassieke muziek.

Wensambulance Noord – Nederland is een stichting die 11 februari 2009 is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg. Ze zijn aangesloten bij de Samenwerkende Wensambulances Nederland.

Ernstig zieke mensen hebben vaak nog een ultieme wens om afscheid te nemen van een bekende of aanwezig te zijn bij een bijzondere gebeurtenis zoals trouwen, doop of afstuderen van een naaste. De persoonlijk situatie maakt het vaak niet gemakkelijk de wens te vervullen. Door invulling te geven aan die situatie, de medische conditie of de benodigde zorg tijdens een reis, helpt Wensambulance Noord – Nederland de wens -geheel kosteloos- te vervullen. Dat is mogelijk door financiële bijdragen van vele kanten, kinderen via een actie, clubs via een actiedoel, dankbare familieleden, bedrijven en instellingen, kortom iedereen die zich verbonden voelt met de Stichting Wensambulance Noord – Nederland.

Dat mensen zich verbonden voelen met Stichting Wensambulance Noord – Nederland bleek ook weer vanavond. Het Benefietconcert bracht 1.000 euro in het laadje. Het geld is bijeengebracht door donaties van NUT van ’t Algemeen uit Blijham, het koor zelf en de opbrengst vanavond van het concert. Namens de Stichting was Sigrid Hummelen aanwezig.

Ook u kunt helpen het financieel mogelijk te maken om een wens van een ernstig ziek persoon te vervullen. Dat kan bijvoorbeeld door vriend te worden van Stichting Wensambulance Noord – Nederland, een donatie te doen, een actie op te zetten of bij JUMBO Vlagtwedde uw statiegeld te doneren.

Foto’s: Jan Glazenburg