Heksentoer, wandelroute door de Sellinger bossen, geopend

SELLINGEN – Vanmorgen heeft wethouder Giny Luth de Heksentoer, een wandelroute door de Sellinger bossen, geopend.

Vanmorgen was bij Kopje Genieten in Sellingen de opening van de Heksentoer, een wandelroute door de Sellinger bossen gebaseerd op de legende over Heksje Hasje. Na een korte presentatie door Stichting Heksje Hasje verrichtte wethouder Giny Luth de opening. Daarna startte de wandeling van 6 km. Onderweg kwamen de wandelaars Heksje Hasje, met haar mandje (betoverde) appeltjes uit de pluktuin, tegen.

Deze nieuwe wandelroute langs bos en hei is uitgezet door Stichting Wandelen in Westerwolde in samenwerking met Stichting Heksje Hasje. De route wordt middels bebording aangegeven.

Stichting Heksje Hasje

Sinds juni 2024 is Stichting Heksje Hasje een feit. Op 7 juni tekende voorzitter Wilma Musters-Hoomoedt samen met bestuursleden Nelleke Dragt (secretaris), Gerard Musters (penningmeester), Jantina de Roo (bestuurslid), en Mariëlle Winter (bestuurslid) de oprichtingsakte. Inmiddels is het bestuur aangevuld met Ronald Kruize. De stichting heeft als doel het lokale volksverhaal over Heksje Hasje in Sellingen en omgeving te behouden en te promoten door middel van activiteiten en evenementen. De bekendheid van het verhaal zakt namelijk weg.



Het verhaal nieuw leven inblazen

Tot zo’n tien jaar geleden was Heksje Hasje goed vertegenwoordigd in Sellingen. Ze had (toen al) een eigen standbeeld, er was een restaurant genaamd ‘De Heksenketel’, lokale winkels verkochten ansichtkaarten en Leo v/d Ham en Bert Slijkhuis maakten het nummer ‘Het lied van Heksje Hasje’. Wilma: “Maar als we het niet actief blijven uitdragen, zakt het verhaal als verbindende factor weg.” Stichting Heksje Hasje wil het volksverhaal daarom nieuw leven inblazen en weer een rol laten spelen in de lokale gemeenschap.



Nieuw leven voor Hasje

Tijdens de Grunneger Weke las de stichting het verhaal in het Gronings voor aan leerlingen van basisscholen Op d’Esch en Het Gebint in Sellingen. Heksje Hasje werd door de kleuters heel enthousiast ontvangen. Ook speelde Heksje Hasje een rol tijdens het Westerwolder Wandelweekend. Daar deelde ze met twee kleine helpers appels uit aan dorstige wandelaars.



Verbinding

Heksje Hasje moet zorgen voor verbinding en reuring, zowel voor inwoners als toeristen. Wilma: “Het is een geweldige kapstok om activiteiten aan op te hangen.” De stichting wil actief de samenwerking met lokale scholen, verenigingen en ondernemers opzoeken. Het verhaal van Heksje Hasje, bedacht door wijlen Annie Hoomoedt, is onlosmakelijk verbonden met Sellingen. Het vriendelijke heksje, dat woonde op de Hasseberg, symboliseert behulpzaamheid en vriendelijkheid.



Icoon met eigen standbeeld

In 1995 kreeg het icoon daarom een bronzen standbeeld voor het gebouw van de toenmalige Rabobank. Het was ook de Rabobank die dit beeld schonk. Helaas werd het in 2017 gestolen – maar in 2020 gelukkig weer vervangen. Het vervangende beeld is gemaakt door de plaatselijke kunstenaar Klaas Jan Wind. En dit keer is het niet van brons. Zo is het beeld hopelijk minder diefstalgevoelig.

Foto’s: Johannes Velthuis