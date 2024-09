Ketelkoor Sellingen is weer gestart

SELLINGEN – Afgelopen donderdag vond de eerste repetitie van het succesvolle Sellinger Ketelkoor plaats in hun “thuisbasis” de gastvrije Hof van Sellingen.

Met veel enthousiasme stroomden de koorleden weer binnen, de zomerstop had de meesten al veel te lang geduurd, ook voor hun dirigent Eize Hoomoedt.

Het is wel een Sellinger koor, maar de koorleden komen niet alleen uit Sellingen maar uit alle windstreken, onder andere Vlagtwedde, Veelerveen, Laude en Stadskanaal. Ze hebben er veel plezier in. De repetities zijn ongedwongen, je hoeft thuis niet persé te oefenen of teksten uit je hoofd te leren en als je een keer niet kunt is dat geen enkel probleem. Alleen als je komt betaal je en dat alles wordt door iedereen als prettig ervaren. Het koor heeft een website: Ketelkoor.nl. Daar kun je wat meer informatie vinden maar het grootste gedeelte is besloten en alleen voor de leden zelf.

Het repertoire is net zo afwisselend als de koorleden zelf. Van oudhollandse naar bekende klassiekers, maar ook spiksplinternieuwe nummers staan op de lijst. Niet alleen Nederlandse of Groningse, ook onder andere Engels of Duitse nummers brengt het koor ten gehore, vaak met zorg door Eize Hoomoedt uitgekozen op geschiktheid voor het koor en hun publiek. Eén keer in de zoveel tijd kunnen de koorleden nieuwe nummers inbrengen en wordt er gekeken wat er haast nooit meer gezongen wordt en er dus uit de liedmap kan. Zo blijven ze altijd up-to-date!

Dat alles is waarom het koor zo geliefd is, niet alleen bij het publiek maar ook bij de leden en daarom straalt het enthousiasme er ook af.

Een aantal keer per jaar hebben ze optredens, waarvan vaste onderdelen de Zomer- en Kerstconcerten, vaak samen met Eize (zingt) en andere lokale talenten zoals Loes Berndt/de Hofstra Sisters zijn. Verder treden ze ook met veel plezier in verzorgingstehuizen op, omdat de bewoners daar overduidelijk zo van genieten. Klap op de vuurpijl is altijd het zomerconcert in het Openluchttheater Sellingen. Dat is altijd een feest, er wordt naar toegeleefd en -gerepeteerd en er wordt, niet in de laatste plaats door de dirigent zelf, een act bedacht en opgevoerd. Alleen als het weer erg tegenzit moet er uitgeweken worden naar een alternatieve locatie, zoals de Hof van Sellingen en afgelopen zomer naar de Boerderij van Landgoed Bourtange.

Mocht het je leuk lijken onderdeel te zijn van dit enthousiaste koor, laat het ons dan weten en mail ons via leden@ketelkoor.nl

Didi Dresscher