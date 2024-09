DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)

Emsland

De afgelopen maanden zijn er steeds meer berichten dat er een gevaarlijke stof in omloop is onder tieners en jongvolwassenen: de zogenaamde drug ‘Görke’. Wat op het eerste gezicht onschadelijk lijkt, is in werkelijkheid een zeer gevaarlijk mengsel van psychoactieve stoffen dat voornamelijk via e-sigaretten en vapes wordt geconsumeerd. De politie van Emsland / Grafschaft Bentheim wil zowel de getroffenen als hun ouders dringend waarschuwen voor de aanzienlijke risico’s van deze drug.

Wat is “Görke”?

De stof, die vaak verschijnt als een onopvallende vloeistof, wordt vaak geconsumeerd via e-sigaretten of vapes. Juist omdat het medicijn op het eerste gezicht lijkt op conventionele vloeistoffen voor e-sigaretten, wordt het gemakkelijk onderschat. Maar “Görke” heeft niets te maken met normale e-liquids. Het bevat een gevaarlijke combinatie van stimulerende en hallucinogene stoffen die ernstige lichamelijke en psychische schade kunnen veroorzaken.

Hoe wordt het medicijn geconsumeerd?

In veel gevallen wordt de drug ingenomen via vape-apparaten of e-sigaretten, wat het gebruik ervan bijzonder verraderlijk maakt. Ouders, vrienden en leraren hebben vaak geen kans om consumptie op te sporen, omdat de apparaten zelf legaal en wijdverspreid zijn. Maar in deze apparaten zit een vloeistof verborgen die ernstige gevolgen kan hebben. Zelfs een enkel trekje kan leiden tot ernstige hallucinaties, bewustzijnsveranderingen en, in het ergste geval, tot levensbedreigende vergiftiging.

Wat zijn de gevaren?

Het medicijn “Görke” heeft onvoorspelbare en vaak drastische effecten op lichaam en geest. Bekende risico’s zijn onder meer:

Acute hallucinaties: Consumptie leidt vaak tot extreme en angstaanjagende vervormingen van de waarneming.

Psychische stoornissen: Voor veel gebruikers zijn deze blijvend Psychische schade zoals psychose of angststoornissen worden gedocumenteerd.

Cardiovasculaire problemen: Het medicijn belast het hart enorm kan leiden tot hartkloppingen, instorting van de bloedsomloop of zelfs een hartstilstand.

Afhankelijkheid: ondanks de gevaarlijke effecten kan het medicijn een kunnen een sterke verslaving veroorzaken, die in korte tijd zowel fysiek als psychologisch kan optreden maakt afhankelijk.

Let op tekenen van veranderend gedrag, ongebruikelijke stemmingswisselingen of lichamelijke symptomen zoals duizeligheid, misselijkheid of desoriëntatie.

Meppen

Gisteren is tussen 8.30 en 8.30 uur in de parkeergarage aan de Am Neuen Markt een Audi A3 aangereden. De dader is doorgereden.

Leer

Dinsdagnacht heeft de politie drie drugssmokkelaars aangehouden. Ze hadden voor 20.000 euro aan wiet en amfetamine in de auto liggen. De 74 jarige Duitse bestuurder en zijn twee Servische passagiers van 23 en 28 jaar kwamen vanuit Nederland. Ze werden op de A31 ter hoogte van Leer-West aangehouden en gecontroleerd. De agenten troffen twee volle zakken met in totaal 1 kilo wiet en een plastic box met 1 kilo amfetamine aan. Het trio zit in voorarrest.