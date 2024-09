WINSCHOTEN – Op 19 oktober is er een Kunst of Kitsch taxatie-ochtend in De Klinker. Tijdens deze ochtend krijgen bezoekers de kans om hun voorwerpen, zoals kunstwerken, sieraden en antiek te laten taxeren door expert Enno de Boer.

Heeft u altijd al willen weten of dat schilderij in de woonkamer of dat erfstuk van oma een waardevol kunstwerk is, of misschien toch kitsch? Dit is uw kans om het te ontdekken! De bibliotheek nodigt u van harte uit voor hun Kunst of Kitsch taxatie-ochtend.



Tijdens deze ochtend zal een erkende kunstexpert aanwezig zijn om uw schilderijen, antiek, sieraden en andere curiosa te beoordelen en te taxeren.

Gratis toegankelijk, kosten taxeren €2,- per object.

Deze taxatie-ochtend is een samenwerking tussen bibliotheek Winschoten en Cultuurhuis de Klinker.

Datum: 19 oktober

Plaats : Theatercafé de Klinker

Tijd : 10.00 – 13.00 uur

Henriëtte Wolda