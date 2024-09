Zeven feiten en fabels over borstvoeding

EMMEN – Wist je dat borstvoeding geven goed is voor zowel baby als moeder? Dit is vaak niet bekend. En dat is zonde, want borstvoeding speelt een belangrijke rol bij een gezonde start in het leven van een baby. Ondanks dat borstvoeding geven iets heel natuurlijks is, kan het in sommige gevallen lastig verlopen. De lactatiekundigen van Treant kunnen je hierbij adviseren en begeleiden. Ook zijn zij beschikbaar voor korte vragen en overleg.



Borstvoeding zorgt ervoor dat je baby beter beschermd is tegen ziekten: FEIT

In moedermelk zitten antistoffen die een grote rol spelen bij een goede afweer. De kans op het krijgen van infectieziekten wordt op deze manier verkleind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan luchtweginfecties en maag-en darminfecties. Ook de kans op het ontwikkelen van onder andere allergieën en astma wordt verkleind, omdat de ontwikkeling van het immuunsysteem bevorderd wordt. Moedermelk past zich aan aan de behoefte van de baby.



Borstvoeding geven doet altijd pijn: FABEL

Het geven van borstvoeding zou geen pijn moeten doen. In de eerste week kan er sprake zijn van pijn of een oncomfortabel gevoel bij het voeden. Het is belangrijk om erachter te komen wat de oorzaak hiervan is. Pijnlijke tepels is meestal het gevolg van een niet-optimale borstvoedingstechniek. De lactatiekundige kan hierbij helpen.



Je valt sneller af als je borstvoeding geeft: FEIT

Door het geven van borstvoeding, verbrandt je lichaam gemiddeld zo’n 500 extra calorieën per dag. Dit kan bijdragen aan het terugkomen op het gewicht van voor de zwangerschap. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van de calorie-inname en het bewegingspatroon.



Borstvoeding geven is goed voor de band tussen jou en je kind: FEIT

Bij het geven van borstvoeding komt het hormoon oxytocine vrij. Dit hormoon stimuleert onder andere een goede hechting tussen moeder en baby.



Na zes maanden is het geven van borstvoeding niet meer zinvol: FABEL

Borstvoeding geven is op elke leeftijd van je kind zinvol. In moedermelk zitten altijd unieke antistoffen die goed zijn voor je kind. Borstvoeding is meer dan alleen voeding. In de ontwikkeling die je kind doormaakt, kun je je kind extra geborgenheid bieden door borstvoeding te geven.



Een baby krijgt darmkrampjes door jouw voeding: FABEL en FEIT

Baby’s krijgen darmkrampjes omdat de darmen van je baby zich moeten ontwikkelen. Krampjes zijn normaal en gaan meestal na drie maanden over. Denk je toch dat je baby krampen krijgt door wat jij eet of drinkt? Probeer dan uit of het helpt om bepaalde dingen niet of minder te eten. Kijk of je baby hierdoor rustiger wordt. Ook kunnen darmkrampjes veroorzaakt worden doordat een baby niet optimaal aan de borst drinkt. Een lactatiekundige kan helpen om dit te verbeteren.

Als een baby een overgevoeligheid heeft voor bepaalde voedingsmiddelen, kan hij of zij hierop reageren met darmkrampjes. Als je als moeder bijvoorbeeld cafeïne drinkt, kan je kind hier onrustig van worden. Hetzelfde geldt voor roken en het gebruik van alcohol.



Je mag niet sporten als je borstvoeding geeft: FABEL

Bewegen kan gewoon! Borstvoeding heeft geen negatieve invloed op de melkaanmaak. De combinatie van bewegen en borstvoeding is gezond. Het werkt ontspannend en het kan zelfs de melkaanmaak bevorderen.

Treant