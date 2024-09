Bezoekersdag bij BNI Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 28 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPKLARINGEN EN EEN BUI | MORGEN EINDELIJK DROOG

Het is vandaag nog een beetje wisselvallig maar het is niet meer zo guur als gisteren met de regen en de wind. Want er is een afwisseling van bewolking, enkele felle opklaringen en soms een bui die voorbij komt, met kans op een enkele hagelbui. Tot ongeveer halverwege de avond is er kans dat er een bui voorbijkomt, daarna zullen buien zich tot het Waddengebied beperken. Want overdag is er een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest, vanavond draait de wind langzaam naar west tot zuidwest. Het is een frisse zaterdag want de maximumtemperatuur is maar 13 graden.

Vannacht draait de wind door naar het zuiden en het wordt bij ons daardoor helder en koud met een minimumtemperatuur van 4 graden. En bij die temperaturen ontstaan ook mistbanken. Maar morgen is een mooie dag met aanvankelijk enkele mistbanken, maar verder veel zon met wat stapelwolken. Zwakke tot matige zuidwestenwind morgen, maximumtemperatuur rond 15 graden.

Maandag is er een zuidoostenwind en die geeft later op de dag veel bewolking en kans op wat regen. Maximum ook maandag rond 15 graden en ook daarna is het ’s middags een graad of 15. Maar dinsdag en woensdag zijn vaak bewolkt met af en toe wat regen, na woensdag komt er met een noordoostenwind weer wat droger weer aan. Met vooral volgend weekend weer meer zon erbij.