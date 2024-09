Bij Buurtvereniging ’t Lange End kan iedereen gratis meedoen aan (para)darten

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 29 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE ZONDAG | MORGEN GAANDEWEG REGEN

Het is een fraaie zondag met veel zon, droog weer, en vooral wat stapelwolken. Het is ook relatief rustig met een zwakke zuidenwind en vanavond een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maar warm is het niet want de maximumtemperatuur is maar 14 graden.

Er komt later vandaag ook wat meer bewolking en vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt: de minimumtemperatuur ligt komende nacht rond 8 graden. Morgen blijft het de meeste tijd bewolkt en er komt morgenmiddag en morgenavond ook af en toe regen aan te pas. De maximumtemperatuur is morgenmiddag ongeveer 15 graden en tegen die tijd is de wind vrij krachtig: dat is windkracht 5.

Dinsdag is de wind een beetje veranderlijk van richting, want een lagedrukgebied ligt dan boven Noord-Nederland. En dat geeft geregeld regen en ook maar weinig zon. Woensdag is dat lagedrukgebied weg en dan zoekt de wind de noordoosthoek op. Er kan dan nog een enkele bui vallen maar meestal is het woensdag al droog; donderdag, vrijdag volgende zaterdag lijken helemáál droge dagen te worden met vrij veel zon. Maxima ook dan rond 15 graden, minimumtemperaturen later in de week rond 8 graden.