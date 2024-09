Damclub Winschoten succesvol in Drachten

DRACHTEN, WINSCHOTEN – De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) had, evenals vorig jaar, voor het NK-mannen gekozen voor Drachten. Nu fungeerde Sportcentrum Drachten van 19 t/m 28 september als decor, met toernooidirecteur MI Jan van Dijk uit Wolvega. Zes-voudig Wereldkampioen dammen Harm Wiersma uit Leeuwarden nam de explicatie van de partijen voor zijn rekening. GMI Jan Groenendijk uit Nijmegen prolongeerde zijn titel van vorig jaar.



Als nevenactiviteit stond vrijdag 27 september de wereldrecordpoging kloksimultaan dammen door Lisa Scholtens op het programma en vrijdag 28 september de 3e Grand-Prix voor vrouwen samen met het 4e meisjesdamtoernooi voor deelneemsters t/m 15 jaar. Voor de liefhebbers stond zaterdag zelfs nog een “workshop dammen” op het programma.



De nevenactiviteiten stonden onder auspiciën van de “Droomdamsters”. Dit is een online damvereniging die de damsport bij meisjes en vrouwen wil promoten. Al met al was deze “damweek” een groot succes en mocht zich verheugen in een grote publieke belangstelling.

Damclub Winschoten

Een drietal leden van Damclub Winschoten namen fysiek deel aan één van de nevenactiviteiten, namelijk Ben Dekens uit Eext bij de Wereldrecordpoging kloksimultaan dammen tegen Lisa Scholtens. Elize van der Kamp uit Beerta en Fianna van der Heide uit Winschoten namen deel aan het 4e meisjestoernooi.

Wereldrecordpoging kloksimultaan

Vrijdag 27 september deed de 19-jarige Lisa Scholtens uit Slagharen een wereldrecordpoging kloksimultaandammen tegen een 25-tal ervaren dammers. Met een tegenstandsrating van ca. 1900 FMJD ratingpunten kwam Lisa, zegge en schrijve, 1 bordpunt te kort voor een wereldrecord. De (FMJD) Werelddambond had namelijk het winstpercentage op 70% gesteld. Toch is deze recordpoging door de media-aandacht een uitstekende promotie geweest voor de damsport in het algemeen. Het speeltempo was, voor zowel Lisa Scholtens als de deelnemers, gesteld op 50 zetten in 2 uur en na de tijdcontrole 25 zetten per uur. Clubgenoot Ben Dekens uit Eext kwam tot een keurige remise maar had, volgens “toernooibase”, met een schijf voorsprong toch winst kunnen behalen.

4e meisjes damtoernooi

Onder de vlag van de “Droomdamsters” werd zaterdag 28 september het 4e meisjes-damtoernooi georganiseerd. De meisjes in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar speelden 7 ronden “Zwitsers systeem” met een speeltempo van ongeveer 30 minuten per ronde, echter zonder gebruik te maken van de klok. Fianna van der Heide en Elize van der Kamp kwamen in de totaalscore tot een 11e en 12e plaats met 8 punten uit 7 partijen. In de leeftijdscategorie 11-jarigen werd Fianna 2e. Eenzelfde resultaat behaalde Elize van der Kamp die eveneens 2e werd in de leeftijdscategorie 13-jarigen. Dit toernooi had zelfs een internationaal tintje met het meespelen van Aurelia Schalley uit België. Aurelia legde zelfs beslag het algeheel kampioenschap, nipt voor Lobke Klein uit Emmen. Beide hadden 13 punten. Deze cyclus van meisjestoernooien begon overigens midden vorige jaar op 24 juni in Lunteren, daarna op 3 januari in Hoogeveen, vervolgens volgde 18 mei in Heerde en nu 28 september in Drachten.

Geert Lubberink

Foto1 Fianna en Elize in actie.

Foto2 Elize en Fianna met medailles

Foto3 Ben Dekens in actie