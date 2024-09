Gymvereniging Musselkanaal viert 100-jarig jubileum met activiteiten voor jong en oud

MUSSELKANAAL – Op zaterdag 9 november viert gymvereniging MSK Gym uit Musselkanaal haar 100-jarig bestaan, een bijzondere en feestelijke mijlpaal. Het jubileum markeert een eeuw van sportieve prestaties, betrokkenheid vanuit het dorp en gemeenschapsgevoel.

Nog steeds circa honderd leden actief

Sinds de oprichting in 1924 heeft MSK Gym zich ontwikkeld tot een vaste waarde in de Kanaalstreek. In 2024, precies 100 jaar later, zijn nog steeds een kleine honderd leden wekelijks actief in de gymzaal aan de Fr. Nanningstraat. Voor velen uit Musselkanaal en omgeving is deze gymzaal een plek vol dierbare herinneringen en onvergetelijke momenten.

Een feestelijk en sportief programma voor jong en oud

Manon ten Hoff, secretaris van MSK Gym, licht het programma van de jubileumdag toe: “Op 9 november hebben we een gevarieerd en bomvol programma voor jong en oud, leden en oud-leden. Na de officiële opening om 14.00 uur krijgen onze turnsters de kans om deel te nemen aan een exclusieve clinic, verzorgd door topturnster Eythora Thorsdottir. Voor de andere leden is er een groot beweegplein met allerlei sportieve activiteiten. Daarnaast nodigen we oud-(bestuurs)leden, (oud-) leiding en andere geïnteresseerden van harte uit voor ons jubileumfeest. Tijdens de receptie en expositie kunnen zij herinneringen ophalen. Zo zijn er veel oude foto’s en bijvoorbeeld turnpakjes uit de afgelopen decennia te bewonderen. We sluiten de dag ’s avonds af met een feestelijke uitvoering en een knallend eindfeest waar oude bekenden elkaar weer kunnen ontmoeten. Natuurlijk mag er ook gedanst worden!”

Meer informatie en aanmelden

Alle details over het jubileumfeest zijn te vinden op de website www.100jaarmskgym.nl. Hoewel de toegang gratis is, is het wel belangrijk dat belangstellenden zich individueel aanmelden voor het jubileumfeest. Dat kan ook via de genoemde website.

Fotobeschrijving:

Foto 1 – Uitvoering MSK Gym, 1966

Foto 2 – Herald Folkers en Manon ten Hoff, voorzitter en secretaris MSK Gym in de gymzaal van MSK met foto’s van MSK uit de oude doos

Leonie Wedda