Ven van Kunst; nieuw evenement in Veendam

VEENDAM – Zaterdag was in het centrum van Veendam een nieuw evenement, namelijk Ven van Kunst. Op verschillende pleinen kwamen kunstenaars hun kunstwerken tonen, er was muziek en diverse workshops. “ We zijn heel blij dat we dit evenement hebben kunnen uitrollen in het centrum van Veendam” zegt promotiemanager Maikel-Owen van Deest.

Ook voor de kinderen waren er diverse activiteiten zoals een workshop Graffiti of zelf hun eigen schilderij maken. “ We hebben gezorgd voor een breed aanbod aan kunstenaars, workshops en kinderactiviteiten” zegt Janka Thier die in opdracht van de BIZ (bedrijven investeringszone) dit evenement mede organiseerde. “Er was voor iedereen wat wils en genoeg aanbod.”

Voor het Veendammer publiek was het weer een nieuw evenement en de verwachting is dat deze elk jaar terug gaat komen en groeiende is.

Bron en foto’s: Peter Panneman