Westerwolde verliest op jammerlijke manier in- en van Engelbert

ENGELBERT – Op een steenworp afstand van de plaats waar op hetzelfde moment de eredivisiewedstrijd FC Groningen – Go Ahead Eagles plaatsvond, troffen aan de Woldjerspoordijk in Engelbert de vierdeklassers Engelbert en Westerwolde elkaar. Beide teams degradeerden aan het eind van het vorig seizoen van de derde naar de vierde klasse en derhalve was de wedstrijd van deze zondagmiddag een hernieuwde kennismaking tussen twee ploegen die elkaar de afgelopen jaren nooit erg veel ontliepen. Jammer genoeg moest de wedstrijd een half uur later beginnen dan aanvankelijk de bedoeling was; mede door bovengenoemde eredivisiewedstrijd kwam scheidsrechter Meijer uit Leeuwarden enigszins te laat aan op het sportpark in Engelbert. Eenmaal afgetrapt ontspon zich een levendige wedstrijd waarin Engelbert uiteindelijk een 3 – 2 overwinning uit het vuur sleepte. Voor Westerwolde waren de druiven zuur, ook al omdat de vele gecreëerde kansen niet werden benut en een tweetal spelers met twee keer geel, dus rood van het veld werden gestuurd. Grote man aan de kant van Engelbert was Justin Kroon die alle drie treffers van de thuisploeg voor zijn rekening nam.

Na een voor beide ploegen gemankeerde warming-up was het binnen een kwartier na het eerste fluitsignaal al 1 – 1. In de achtste minuut werd doelman Erwin Timmer van Westerwolde met de bal aan de voet in het eigen strafschopgebied onder druk gezet, hetgeen balverlies opleverde waarna Justin Kroon op eenvoudige wijze zijn eerste treffer van de middag kon laten aantekenen: 0 – 1. Lang kon Engelbert niet van de voorsprong genieten. Op volle snelheid rende René v.d. Laan in de 15e minuut over rechts langs zijn directe tegenstander, waarna hij Sander van Hoorn bij de twee paal probeerde te bereiken. Verdediger Mike Kroeze van Engelbert zag dit gevaar en in een poging de voorzet te onderscheppen ramde hij de bal keihard achter eigen doelman Thom van Rotterdam: 1 – 1. Hoewel beide ploegen in het restant van deze eerste helft aan elkaar gewaagd waren, was het toch Westerwolde dat met een voorsprong naar de thee ging. In de 30e minuut was het captain Rudolf Riks die een corner vanaf links door Sander van Hoorn goed koppend wist te raken en toen van Rotterdam de bal niet goed wist te verwerken was dezelfde Riks er als de kippen bij de rebound tot doelpunt te promoveren: 1 – 2. In de laatste vijf minuten van dit eerste bedrijf was het met name Joran Luijten die nog een aantal uitgelezen kansen onbenut liet om Westerwolde met een nog iets grotere voorsprong de rust in te laten gaan.

Dat je niet alleen in de stad Groningen, maar ook op het veld in Engelbert “de weg kwijt kunt zijn”, bewees scheidsrechter Meijer in de tweede helft. Door de manier waarop hij zijn stempel op de wedstrijd drukte, werd het slot van de wedstrijd voor Westerwolde een jammerlijke expeditie. Een meer en meer aandringend Engelbert zorgde er in een elf tegen elf situatie eerst nog wel voor dat Justin Kroon in de 65e minuut ongehinderd zijn tweede treffer van de middag kon binnen knikken: 2 – 2. Niet lang daarna beging Michel ter Horst een lichte overtreding waarvoor hij zijn tweede gele kaart ontving. Na enig controlewerk kwam ook scheidsrechter Meijer erachter dat dit niet zijn eerste van de middag was en met rood kon ter Horst dan ook in de 70e minuut ongelukkigerwijs inrukken. Het moet worden gezegd, als men voor zulke overtredingen geel geeft, dan kan of moet dat om consequent te blijven in een wedstrijd nog wel tien keer gebeuren. En toen Joran Luijten toch de 3 – 2 voor Westerwolde dacht te scoren, maar de goal wegens al dan niet buitenspel werd afgekeurd, werd het in het veld plots negen tegen elf. Scheidsrechter Meijer, die bij vlagen moeite had de wedstrijd conditioneel te volgen, was niet gediend van enig commentaar en binnen tien seconden gaf hij Luijten twee keer geel en kon ook hij in de 75e minuut achter de omheining verdwijnen. Daarna ontstond er een ware stormloop richting het doel van Erwin Timmer en het duurde dan ook niet lang eer andermaal Justin Kroon in de 80e minuut de winnende treffer van deze middag op het scorebord kon zetten: 3 – 2. Hoewel Westerwolde in de laatste tien minuten van dit duel nog tot de gelijkmaker trachtte te komen, bleef met name doelman van Rotterdam keurig overeind en konden de Engelberters dan ook hun tweede overwinning van het seizoen op hun conto bijschrijven. Westerwolde kreeg niet het kleine of grote resultaat wat men over de gehele wedstrijd gezien eigenlijk wel had verdiend en een illusie armer verlieten spelers en begeleiding dan ook in mineurstemming het veld.

In meerdere opzichten dus een jammerlijk verlies voor de Vlagtwedders. In de eerste plaats vanwege de geleden nederlaag, maar ook het niet verzilveren van tal van scoringsmogelijkheden was hier debet aan. Dit in de wetenschap dat de vuistregel binnen het voetbal is, dat wanneer jezelf niet scoort er grote kans is dat de tegenstander dat wel doet. Tel daarbij op de rode kaarten van zowel Michel ter Horst als Joran Luijten en je weet dat de selectie voor de wedstrijd van volgende week zondag in eigen huis tegen Eext jammer genoeg zo ineens erg smal wordt. Maar hopelijk staan er dan weer andere spelers op om op De Barlage een goed resultaat over de streep te trekken.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer – Frank Riks – Rudolf Riks – Ferdy Kuiper (70e min. Kjell Luijten) – Luca Kiers – Michel ter Horst – Kevin v.d. Laan – Sander van Hoorn (30e min. Julian Smid) – Joran Luijten – René v.d. Laan – Mikai Luijten (46e min. Tex van Kalmthout)

Scheidsrechter: dhr. S.G. Meijer uit Leeuwarden

Aantal toeschouwers: 75

Amusementswaarde: 7

HJ Pleiter