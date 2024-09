Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 30 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN OP KOMST | LATER DEZE WEEK ZON

Na de mooie zondag wordt het vandaag alleemaal weer wat minder, maar het is vanochtend bij ons nog droog met af en toe wat zon. Maar een front brengt vanmiddag en vanavond veel bewolking en in de loop van de middag + avond zijn er perioden met regen te verwachten. In totaal kan er tot middernacht best weer eens 10 mm aan neerslag vallen. De wind wordt matig tot vrij krachtig uit het zuidoosten: windkracht 3 tot 5. De maximumtemperatuur is nog wel een graad of 15, maar in de regen wordt het koud met 10 of 11 graden.

Vannacht en morgen is het nog een beetje buiig, al zijn er morgen ook enkele opklaringen. Vannacht is er een zuidenwind, morgen draait de wind terug naar het zuidoosten en is meestal matig: windkracht 3 tot 4. Temperatuur vannacht rond 10 graden, middagtemperatuur morgen rond 13 graden.

Woensdag draait de wind door naar het noordoosten. Het is dan wisselend bewolkt met zonnige perioden en misschien nog een enkele bui. Na woensdag is het een paar dagen droog met vrij veel zon, vanaf volgende zondag is er weer kans op wat regen. Maximum later in de week rond 15 graden, minma dan van 5 tot 8 graden.