Mevrouw Ploeger 2500ste inwoner van Oost-Groningen die hulp krijgt van de bespaarcoaches

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 1 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS WAT REGEN | VANAF MORGEN OOK ZON

Vandaag is er maar weinig zon en zo af en toe kan er wat regen vallen, vooral vanmiddag. Maar veel valt er bij ons niet en er is ook niet zo veel wind: die is windkracht 2 tot 4 uit het zuiden en later uit het zuidoosten tot oosten. De maximumtemperatuur is vanmiddag 14 graden.

Morgen kan de zon af en toe doorbreken en dat is dan vooral later op de dag. Want er is morgen een zwakke tot matige noordoostenwind en die voert lanzgaam iets drogere lucht aan. En de luchtdruk gaat morgen zelf ook iets omhoog. Er kan overigens eerst nog wel een enkele bui, de maximumtemperatuur voor morgen is 13 á 14 graden.

Donderdag is dan daarna een droge dag en vrijdag en zaterdag zijn vrij zonnige dagen, want dan komt een hogegebied in de buurt. Dat betekent wel dat er dan weinig wind is met kans is op mist in de nacht en ochtend. De maximumtemperatuur is op die dagen 15 á 16 graden. Komende zondag lijkt bij ons ook nog droog te zijn met een matige zuidenwind en flinke zonnige perioden.