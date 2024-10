Lokaal Betrokken: “Informatievoorziening college ronduit slecht”

STADSKANAAL – Maandagavond 30 september lagen in de raadsvergadering van die avond twee dossiers voor, waarbij de processen en informatievoorziening richting de raad en de inwoners volgens Lokaal Betrokken ronduit slecht zijn verlopen. Het gaat hierbij om het slepende scholen dossier Maarsveld, waarbij een geschikte nieuwbouwlocatie gezocht werd voor 2 basisscholen. En een beoogd collegebesluit om het asielzoekerscentrum in Musselkanaal te herbouwen.



Op beide dossiers is de gemeenteraad volgens fractievoorzitter Harma Zwiers niet goed en foutief geïnformeerd. Over het scholen dossier zegt Zwiers het volgende: “Het is maar goed dat de gemeenteraad niet klakkeloos de informatie heeft gevolgd die is verstrekt vanuit het college en dat de raad volhardend is geweest om meer informatie te vragen, anders was er een keuze gemaakt op basis van verkeerde feiten. Het gebrek aan zorgvuldigheid heeft het vertrouwen in dit proces en toekomstige processen geschaad.”



Lokaal Betrokken raadslid Jelmer van der Veen vult aan: “Zowel bij het scholen dossier als het besluit omtrent het asielzoekerscentrum in Musselkanaal is de gemeenteraad op een onjuiste wijze geïnformeerd. Het besluitvormingsproces is volledig buiten de raad om gegaan terwijl was afgesproken dat de raad actief betrokken zou worden bij de processen rondom de besluitvorming. Volgens de wethouder was dit een college aangelegenheid en bevoegdheid, maar in deze beide dossiers was het beter geweest om zowel raad als inwoners meer te betrekken. Deze toezeggingen hebben wij ook gekregen, maar zijn helaas niet uitgevoerd. “



Zwiers vult aan: “Hoe kunnen we er in de toekomst vanuit gaan dat we blind de informatie en de weloverwogen keuzes vanuit het college kunnen volgen, zonder daar verdiepend op in te gaan en wetteksten en regelgeving moeten gaan lezen en er meerdere dure onderzoeken nodig zijn? We willen in het vervolg meer transparantie en meegenomen worden in de besluitvorming zodat het vertrouwen van de inwoners en de raad wordt hersteld.”

Simon Mulder, Raadslid (Lokaal Betrokken) Gemeenteraad Stadskanaal