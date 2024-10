Samenwerken voor voldoende woningen voor ouderen en specifieke groepen in Groningen

GRONINGEN – Veel mensen hebben moeite met het vinden van een passend huis, ook in Groningen. Voor sommige mensen is het vinden van een geschikt huis extra lastig. Bijvoorbeeld doordat begeleiding of zorg in de buurt nodig is. Een oplossing hiervoor is alleen mogelijk door goede samenwerking met verschillende partijen. In de provincie Groningen is die samenwerking bijna twee jaar geleden tot stand gekomen met de tien Groninger gemeenten, de Groningse woningcorporaties (G13), zorgkantoor Menzis, zorgaanbieders en de provincie. Besloten is om deze samenwerking een vervolg te geven.

Dinsdag 1 oktober zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek van de Stec Groep naar de zogenoemde ‘woonzorgopgave’ in de provincie Groningen. Dit onderzoek geeft inzicht in vraag en aanbod van woningen voor ouderen en aandachtsgroepen, nu en in de toekomst.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken is blij dat het onderzoek er ligt: “Elke Groninger moet in een geschikt huis kunnen wonen. Ook als je zorg nodig hebt, of als je ouder wordt. De samenwerking om dit voor elkaar te krijgen in Groningen is echt uniek te noemen. Het onderzoek laat zien dat de uitdaging groot is. Maar het geeft ons ook de handvatten om samen de juiste dingen te doen.”



Zorgen voor voldoende betaalbare en passende woningen

Groningen is één van de zogenaamde koplopers vanuit het landelijke programma ‘Een thuis voor iedereen’. Dit programma richt zich op huisvesting van aandachtsgroepen, zoals dak- en thuisloze mensen, mensen met een sociale of medische urgentie, of mensen die uitstromen uit een instelling. Voor deze mensen is goede zorg, ondersteuning, huisvesting en begeleiding erg belangrijk. Daarnaast wordt in Groningen ook gekeken naar wonen en zorg voor ouderen.

Tot 2041 is in de provincie een behoefte aan 18.410 woningen voor ouderen. Hierbij gaat het vooral om sociale huur. Gedeputeerde Van Dekken: “Dit betekent niet dat we 18.000 woningen moeten bouwen. Met alle partijen zijn we het erover eens dat er veel kansen liggen in het aanpassen van woningen of door bestaande gebouwen die leeg staan anders te gaan gebruiken.”

Sterke vergrijzing en andere woonvormen

Het aantal ouderen in de provincie Groningen neemt de komende jaren fors toe. In 2041 zijn er naar verwachting niet alleen meer huishoudens ouder dan 65 jaar, de ouderen worden ook steeds ouder. Deze zogenaamde ‘dubbele vergrijzing’ gaat in ieder geval door tot 2050. Ouderen hebben daarnaast vaker zorg nodig. In 2024 gebruikt ongeveer 19% van de huishoudens in provincie Groningen zorg. Naar verwachting neemt dit aandeel toe tot 22% in 2041. Dit zijn de gemiddelde percentages voor de gehele provincie, tussen de gemeenten zijn er verschillen.

De opgave voor ouderen is veruit de grootste in aantallen. Voor de huisvesting van aandachtsgroepen is extra aandacht en goede samenwerking van overheid, verhuurder en zorg belangrijk. Vaak hebben mensen begeleiding nodig en in de praktijk stromen mensen door tussen verschillende vormen van zorg. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld geclusterd wonen, waar op bepaalde tijden zorg aanwezig is.

Unieke samenwerking houden we vast

De resultaten van dit onderzoek zijn een eerste stap en geven richting aan het vervolg. De partijen gaan nu aan de slag met concrete oplossingen. Deze komen onder andere terecht in woonzorgvisies en huisvestingsverordeningen van gemeenten.

