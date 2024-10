Lokaal jeugdhulpaanbod officieel bekrachtigd

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 2 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST DROOG | KOMENDE DAGEN ZON

De bewolking overheerst vandaag nog steeds en soms kan er wat regen of motregen vallen, maar de meeste tijd is het droog. Later kunnen er een paar redelijke opklaringen voorkomen en er komt een matige noordoostenwind te staan met windkracht 3 tot 4. Dat maakt het toch een beetje koud want vanochtend is het 10 á 11 graden en de maximumtemperatuur is maar 13 graden.

Morgen hebben we hetzelfde patroon met een hogedrukgebied op de Noordzee, dat wat dichterbij komt. Maar door de noordoostenwind wordt de lucht wat droger en morgen zijn er dan ook flinke zonnige perioden afgewisseld met stapelwolken. Er is morgen windkracht 3 en onder de ochtend is het koud met 4 tot 6 graden, morgenmiddag stijgt het naar een graad of 14.

Vrijdag ligt dat hogedrukgebied boven het land en dan is er maar weinig wind met ’s ochtends kans op mist. Verder is er vrij veel zon, maximum vrijdag rond 15 graden. Zaterdag is het zonnig met ’s nachts en ’s ochtends kans op mist en verder veel zon. Zondag komt er wat meer bewolking maar dan zijn er zonnige perioden. Maximum in het weekend rond 15 graden, na het een weekend is het een paar graden zachter.