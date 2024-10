18de Groninger Dienst in Amsterdam ook live te volgen

AMSTERDAM, GRONINGEN – Op zondag 27 oktober 2024 viert de Groninger Dienst in Amsterdam haar 18e editie. De Oude Lutherse Kerk aan het Spui vormt het decor voor de beleving van de Groninger taal, muziek, kunst en samenzijn.



Thema ‘Wie goan veur t licht’

De dienst staat in het teken van hoop en inspiratie. In donkere tijden gaan we voor het licht (‘Wie goan veur t licht‘). Zoals in Ede Staals lied: ‘Het het nog nooit zo donker west of t wer altied wel weer licht’. Of in het Taizé-lied ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur…’. Dominee Harry Donga preekt over het verhaal van Bartimeüs. De verhalen worden afgewisseld door Groninger liederen en orgelklanken van Christiaan de Vries op het Bätz/Johan Frederik Witte-orgel uit 1886. Omdat de preek van ds Harry Donga (‘oet Knoal’) over de blinde (maar genezen) Bartimeüs gaat Hanne Wilzing het gedicht ‘Löcht’ (met ook Westerwolds tintje) voorlezen.



Muziek met componist en singer-songwriter Arnold Veeman

Arnold Veeman kwam als baby terecht in een boerengezin in Pieterzijl. De klanken van de oude boerderij vormen onder andere de inspiratie voor zijn muziek. Met zijn band zingt hij meerdere nummers waaronder zijn hit: ‘Mien lutje laif’. https://www.arnoldveeman.com/



Expositie Geert Schreuder

Geert Schreuder uit Onstwedde is lid van de Groninger kunstkring De Ploeg. Hij is illustrator en kunstschilder van stillevens en het Groninger landschap. http://www.geertschreuder.nl/landschap/



Donatie voor Het Wereldhuis

De opbrengst van de collecte gaat naar het Wereldhuis dat een veilige plek biedt aan ongedocumenteerde mensen in Amsterdam. Het Wereldhuis praktische hulp zoals voorlichting, training en eten en zorgen voor hulp bij het maken van toekomstplannen. https://www.wereldhuis.org/



Kovvie en kouke

Na de jaarlijkse traditie van het zingen van het ‘Grönnens Laid’, is er voor iedereen ‘kovvie en kouke’ (koffie en Groninger koek). En…. een bezoek aan het Luther Museum Na de dienst is er de bijzondere mogelijkheid om na een lunch een bezoek te brengen aan het Luther Museum in het Diaconie Oude Mannen en Vrouwen Huis aan de Nieuwe Keizersgracht. Naast de vaste collectie is hier ook de nieuwe tentoonstelling over de (kunstschilders) familie Schwartze te bewonderen. https://luthermuseum.nl

De kosten (incl lunch, toegang en koffie/thee) zijn € 10. Met Museumkaart is het € 5. Degenen die gebruik willen maken van dit aanbod worden verzocht om zich hiervoor aan te melden via info@diaconie.com



Een uitnodiging aan iedereen

De Groninger Dienst is een beleving van Groninger identiteit en saamhorigheid. Iedereen, ongeacht achtergrond of religie, is van harte welkom om deze bijeenkomst mee te maken.

Ook via internet

Voor degenen die niet naar de dienst kunnen is er de mogelijkheid om de dienst op 27 oktober of daarna te volgen via internet https://www.youtube.com/@ELGA/streams

Praktische informatie:

* Datum: zondag 27 oktober 2024

* Aanvang: 10.30 uur

* Plaats: Oude Lutherse Kerk, Singel/Spui, Amsterdam

* Kinderopvang: aanwezig voor de kleintjes (‘lutje goud’)

* Meer informatie: https://diaconie.com/

Löcht

k dou ogen dichte en zai t löcht

dat vaalt in keuken

op moekes haand

reurend in mosterdstip

op dele strikt n strepe löcht

genoadeg over gebinten en laimen vlouer

in kougaange dookt t op dampende baisten

ogen van n kou spaigeln wènst

t löcht op bluiende eerappels: lila paars en wit

op t nuigende koolzoad under wiede luchten

t glinne löcht op riepe gaarste

en as zunne benijd opkomt achter eske

t broene haarstlöcht van t Ol Daip

t löcht van t Wad: blaauw, gries en gruin

t löcht van windmeulens in De Monden en bie Delfziel

en as k ogen open dou

zai k t löcht op koepel van Ronde Lutherse Kerke

t löcht van n zundagmörn in dizze vrouge nog lege stad

en hier t geve löcht van t Olle Bouk

dat schient dwaars deur breuken van ons bestoan

lichtend löcht van t speulende örgel

wolken van getugen um ons tou

gebeden hangen hier in de gebinten

löcht is schare van Aiwege

Hanne Wilzing

