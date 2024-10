Dorien van Bruggen nieuwe eigenaar van “Prummel, ervaar wat wonen en slapen is”

STADSKANAAL – Interieurbelevenis Prummel in Stadskanaal heeft per 1 oktober een nieuwe eigenaar. Dorien van bruggen neemt het bedrijf over van Jelle Prummel en Ria Prummel. Er werd de afgelopen tijd gezocht naar een opvolger, daarbij gold een belangrijke voorwaarde: iemand met dezelfde passie en hartstocht voor het vak.



‘Prummel, ervaar wat wonen en slapen is’, opgericht in 1913, is een woonwinkel gespecialiseerd in het adviseren en realiseren van woon-, eet-, en slaapkamers. Jelle nam op zijn negentiende het bedrijf over van zijn ouders en al snel voegde zijn vrouw Ria zich ook bij het team. “We zijn erg trots op wat we hebben opgebouwd. Jaren hebben we met veel plezier, passie en hartstocht samengewerkt en met andere familieleden en medewerkers ons bedrijf gebracht tot waar het nu staat: een interieur experience,” vertelt Jelle. Ria vervolgt: “We zijn erg blij dat Dorien het bedrijf van ons overneemt en dat klanten Prummel kunnen blijven bezoeken.”



Dezelfde winkelbeleving

Dorien van Bruggen heeft een achtergrond in account- en ordermanagement, enkele jaren geleden besloot ze haar carrière te richten op haar passie: interieur. Zowel Jelle, Ria en Dorien zijn blij dat de overname op deze manier is gelukt. “Dat Dorien ons opvolgt voelt goed: ze is al een tijd onderdeel van het team, het ondernemen zit in haar bloed, ze kent de winkel inmiddels door en door én ze deelt dezelfde passie voor het vak. Het is fijn dat de onderlinge band er al is, we blijven contact met haar

houden,” vertellen Jelle en Ria.



De unieke combinatie van persoonlijke interieuradviezen, de kwaliteitsmerken, de hotel chique stijl en de vertrouwde winkelbeleving blijven ongewijzigd. Net als de locatie. Dorien: “Ik waardeer Prummel zoals het is opgebouwd, en wil ook blijven voldoen aan de verwachting van onze klanten. Met dit fijne team komt dat zeker goed. Natuurlijk zijn er ook nieuwe ideeën, die kunnen een mooie toevoeging zijn op de interieurbeleving die Prummel al is. Vernieuwen is nu eenmaal onze passie.”



Afscheid Jelle en Ria

Tijdens het woonevent op 11, 12 en 13 oktober kunnen bezoekers zoals ieder jaar genieten van de compleet gerestylde winkel, heerlijke hapjes en geweldige prijzen. Deze editie is echter extra speciaal, het is ook het moment dat Jelle en Ria afscheid nemen van de klanten en de winkel. Ria: “Al acht jaar laten we ieder najaar aan duizenden bezoekers zien wat we kunnen qua beleving en gastvrijheid. Daar zijn we heel trots op. Hoe mooi is het dat Jelle en ik dit tijdperk afronden met zo’n spektakel.” Jelle vervolgt: “ Tijdens het event bedanken we graag alle klanten voor hun vertrouwen, hun bezoeken aan de winkel en dat we samen met hen ongelofelijke en warme interieurs hebben gecreëerd. We gaan iedereen missen!”

Jelle Prummel

Foto’s: Ronnie Zeemering

Foto 1 Van links naar rechts: Jelle Prummel, Ria Prummel en Dorien van Bruggen

Foto 2: Zittend op de bank vanaf links: Ryan Prummel, Ria Prummel, Jelle Prummel en Mike Prummel. Staand rechtsvoor: Dorien van Bruggen. Staand achteraan: Team Prummel.