Eén persoon gewond bij schietincident horecagelegenheid Groningen

GRONINGEN – Rond 17:30 uur heeft in een horecagelegenheid aan de Siersteenlaan in Groningen een schietincident plaatsgevonden. Daarbij is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het schietincident. Via Burgernet werd het signalement van de vermoedelijke dader verspreid. Er werd verzocht uit te kijken naar een 40 jarige man van vermoedelijk Turkse afkomst, met kort zwart haar. Hij was gekleed in een donkere joggingpak, donkerblauw shirt en had een zwart petje op. Ook had hij een heuptasje bij zich.

Er is op dit moment nog geen aanhouding verricht. Heeft u iets gezien van het schietincident? Heeft u camerabeelden? Of weet u meer? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Bij spoed: 112!

Politie Groningen