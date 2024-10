Finalisten Groninger Cultuurprijzen 2024 bekend

GRONINGEN – De finalisten van de Groninger Cultuurprijzen 2024 zijn bekend. Een jury met leden uit verschillende culturele werkvelden heeft negen genomineerden geselecteerd voor de finaleavond op maandag 21 oktober. De genomineerden zijn verdeeld in categorieën voor professionals, amateurs en talenten.

Finalisten Groninger Cultuurprijs

• Bert van Erk (jazzmuzikant en -componist)

• Gronings Vuur (cultuurproductie in Groninger gemeenten)

• De Rijdende Popschool (jongerencultuurparticipatie in dorpen)

Finalisten Groninger Talentprijs

• Sander Blom (filmmaker)

• Jooz (muzikant, artiest, woordkunstenaar)

• Eva Koopmans (beeldend kunstenaar)

Finalisten Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst

• Spaces (gemeenschap voor multidisciplinaire kunst)

• Sugarspin (Lindyhop-dansvereniging)

• Pittig Gekruid (evenementenorganisatie voor poëzie, muziek en theater)

Jury

De jury heeft alle 158 aanmeldingen beoordeeld en in elke categorie een top drie samengesteld. De jury, die bestaat uit Cissy Joan, Maria Koijk, Jan-Gerd Krüger, Renée Luth en Mohamed Yusuf Boss, wijst ook de winnaars aan. Meer informatie over de finalisten volgt op www.cultuurprijsgroningen.nl en de social mediakanalen.

Uitreiking op 21 oktober

De prijzen worden op maandag 21 oktober 2024 uitgereikt tijdens een feestelijke avond in de Stadsschouwburg in Groningen. René Paas (commissaris van de Koning en voorzitter Cultuurfonds Groningen) en Tjeerd van Dekken (gedeputeerde Cultuur provincie Groningen) reiken de prijzen uit. De winnaars van de prijzen ontvangen een geldbedrag van € 5.000.

Aanwezig zijn

Wie aanwezig wil zijn bij de uitreiking van de Groninger Cultuurprijzen kan zich aanmelden via de website: www.cultuurprijsgroningen.nl .

Over de cultuurprijzen

De Groninger Cultuurprijzen 2024 is een initiatief van de provincie Groningen en het Cultuurfonds Groningen. De prijzen zijn bedoeld voor personen, instellingen of groepen die een bijzondere impuls geven aan de culturele sector in Groningen. Vorig jaar gingen de Groninger Cultuurprijzen naar Technofestival Paradigm (Groninger Cultuurprijs), spoken wordartiest Cissy Joan (Groninger Talentprijs) en theaterproducent Jesse Palsgraaf (Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst)

