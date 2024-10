Groningen Conventions Inspiratie Event moet boost geven aan Groningse economie

GRONINGEN – Congrestickets, lunch, diner, een bezoek aan een winkel, museum of theater, een souvenir voor thuis en vaak meerdere hotelovernachtingen; een deelnemer aan een zakelijk congres geeft al snel honderden euro’s uit per dag. Groningen Conventions wil tijdens de tweede editie van het Inspiratie Event op dinsdag 22 oktober ruim tweehonderd opdrachtgevers inspireren rondom de thema’s articial intelligence, duurzaamheid, hoe zakelijke events waarde toevoegen, toegankelijkheid en ‘the futue of Food’. Het achterliggende doel: deze opdrachtgevers overtuigen om hun congres of zakelijke event in Groningen te organiseren.

Groningen als congresbestemming

Groningen Conventions heeft als doel gesteld om de komende jaren meer zakelijke congressen naar Groningen te halen. “Voordat de coronapandemie uitbrak, organiseerde Groningen gemiddeld 75 congressen per jaar. Daarmee waren we de vijfde grootste congresbestemming van Nederland, goed voor een markt tussen de 10 en 30 miljoen”, vertelt Wouter Olland, manager Groningen Conventions. “Samen met de partners van de Groningen Congres Alliantie willen we die congresmarkt terughalen en laten doorgroeien. Dat heeft echter tijd nodig, aangezien er minimaal twee jaar zit tussen het eerste contact met een beroepsvereniging en het moment waarop het congres daadwerkelijk plaatsvindt. Ons doel is om op de shortlist te komen van de beroepsverenigingen (associaties), zakelijke opdrachtgevers én professional congres organizers (pco’s) die betrokken zijn bij de organisatie van deze congressen.”

Kennismaken met de stad

Om organisatoren van congressen en zakelijke evenementen een goed beeld te geven van wat Groningen te bieden heeft, organiseert Groningen Conventions op dinsdag 22 oktober voor de tweede keer het Groningen Inspiratie Event. Tijdens dit event in het Forum en de Martinikerk maken ruim tweehonderd officemanagers, management ondersteuners, pco’s en meeting- en eventmanagers uit het Noord-Nederlandse bedrijfs- en organisatieleven kennis met vijftig bedrijven – waaronder locaties, hotels en AV-partners – die hen gaan informeren en inspireren over de mogelijkheden in Groningen. Ook kunnen zij deelnemen aan diverse kennissessies van diverse sprekers over artificial intelligence, hoe events waarde toevoegen, hoe belangrijk toegankelijkheid is voor je congres en event, ‘the Future of Food’ en het verduurzamen van een congres of event. “Het doel van het event is om de deelnemers met kennis, inspiratie en nieuwe inzichten naar huis te laten gaan. Op die manier zorgen we ervoor dat, wanneer zij voor een volgend zakelijk event een bestemming zoeken, Groningen bovenaan hun lijstje staat.”

Breed gedragen initiatief

Bijzonder detail is dat de exposanten 90% van de kosten voor het organiseren van het Groningen Inspiratie Event financieren. “Het is een breed gedragen initiatief en ik ben ontzettend trots dat deze bedrijven beseffen wat de zakelijke event- en congresmarkt kan betekenen voor de Groningse economie”, zegt Wouter Olland. “Zij weten als geen ander wat Groningen als congresstad te bieden heeft en zijn de perfecte ambassadeur om deze boodschap aan de deelnemers van het event over te brengen.” De overige 10% wordt gefinancierd door de Groningen Congresalliantie (GCA), een samenwerkingsverband tussen Groningen Conventions, Gemeente Groningen en Provincie Groningen, het Groningen Hoteloverleg, Ondernemersfonds Groningen en Martiniplaza. Wethouder van Economische Zaken Carine Bloemhoff zal het inspiratie-event officieel openen.



