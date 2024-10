Nieuwe micro-podcast ‘De Provincie’ brengt verborgen verhalen uit Groningen tot leven

GRONINGEN – Marketing Groningen presenteert de nieuwe micro-podcast ‘De Provincie’, een serie korte verhalen over verborgen schatten en alledaagse aspecten van de provincie Groningen. Deze podcast, gemaakt door documentaire- en audiomaker Tom Tieman, is onderdeel van de zomercampagne ‘Ontdek wat je hebt’, die mensen inspireert om anders naar de regio te kijken.



Een uniek verhaal over Groningen

Elke aflevering van de podcast duurt tussen de 1 en 5 minuten en vertelt een uniek verhaal over een bijzondere plek, een ritueel of mensen die vaak buiten het beeld van de gangbare Groninger verhalen vallen. Luisteraars worden meegenomen naar plekken zoals de grote rode beuk in het dorp Niebert, het welbekende Brintahuisje in Warffum of opmerkelijke plaatsnamen zoals Doodstil of Hongerige Wolf. De afleveringen zoomen in op de kleine dingen die Groningen zo speciaal maken en zijn kleine ‘audiosnacks’ die mensen onderweg of op locatie kunnen beluisteren.



De verhalen in Groningen liggen voor het oprapen

De micro-podcast maakt deel uit van de zomercampagne ‘Ontdek wat je hebt’ van Marketing Groningen. Het overkoepelende doel van de zomercampagne is om het erfgoed en culturele aanbod van de provincie onder de aandacht te brengen. Volgens Tieman, die als documentairemaker regelmatig door de provincie reist, liggen de verhalen in Groningen voor het oprapen. “De kleine dingen die ik zie tijdens mijn tochten door de provincie maken Groningen voor mij bijzonder. Met ‘De Provincie’ wil ik die verhalen delen en mensen aanmoedigen om anders naar de regio te kijken.”



De micro-podcast is te beluisteren via www.visitgroningen.nl/nl/blogs/micro-podcasts.

Frank Hoving

Afbeeldingen: Stella Dekker Fotografie