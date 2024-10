Pekela worstelt en komt boven met financiële huishouding voor de komende jaren

PEKELA – Het was geen gemakkelijke klus maar Pekela kan voor 2025, het jaar dat de gemeente weer helemaal zelfstandig is, een sluitende begroting presenteren. Met een bedrag van 7000 euro is er zelfs sprake van een licht plusje.



Door de onzekere situatie in de wereld en constante veranderingen van het rijksbeleid ten aanzien van de uitkeringen uit het gemeentefonds was het lastig om de financiële huishouding voor komend jaar op orde te krijgen. Op een totale begroting van 61 miljoen zit er met een positief saldo van 7000 euro nauwelijks rek in.



Tonnen lager

Voor 2026 – het zogeheten ravijnjaar waarin de rijksbijdragen uit het gemeentefonds sterk worden teruggeschroefd – stevent Pekela af op een tekort van 343.000 euro. Dit bedrag valt mede door kritisch te kijken naar de eigen budgetten vier ton lager uit dan gedacht. Het bedrag kan eenmalig gedekt worden uit de algemene reserves. Hierdoor zijn structurele bezuinigingen niet nodig.



Investeren in nieuwe plannen

Ondanks de magere jaren die op ons afkomen, staat Pekela er financieel goed op. Dit komt door doordacht beleid in het verleden. Daardoor kan geïnvesteerd worden in allerlei nieuwe plannen. Zo is bijvoorbeeld geld vrijgemaakt voor het dorpsvernieuwingsproject Thuus in Nij Pekel, krijgt de Taalhuiscoördinator meer uren om laaggeletterdheid te bestrijden en komt er een extra buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) om meer in te zetten op veiligheid op straat in Pekela.



‘Ook als gemeente zelf willen we stappen blijven zetten. Daarom hebben we onder meer geld vrijgemaakt voor een onderzoek naar een toekomstbestendig afvalbrengstation en hebben we plannen voor de bouw van een nieuwe loods voor de buitendienst,‘ zegt wethouder Reiny Kuiper.



Volledig zelfstandige gemeente

Op 1 januari 2025 wordt de dienstverleningsovereenkomst met Veendam (De Kompanjie) formeel beëindigd en is Pekela een volledig zelfstandige gemeente. Wethouder Kuiper: ‘We hebben laten zien dat we door hard werken met goede medewerkers een wendbare organisatie zijn. We zijn ondanks onzekere financiële tijden een gemeente met grote ambities en met de wil om er iets moois van te maken. Pekel is prachtig, mor t kin nog mooier…’



Vanmorgen gaf wethouder Reiny Kuiper in het gemeentehuis in Oude Pekela toelichting van de complete begroting.

Gemeente Pekela