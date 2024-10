Veel belangstelling voor de informatieavond komst dagbesteding en begeleid wonen in Blijham

BLIJHAM – Woensdagavond organiseerden Jan en Sandra Luth een informatieavond waarbij ze hun plannen vertelden over de komst van een dagbesteding en begeleid wonen in Blijham.

Het was nog heel spannend; precies op de dag dat Jan en Sandra tijdens een informatieavond over hun plannen voor een dagbesteding en begeleid wonen in Blijham hadden gepland, kregen ze het bericht dat de vergunning rond is.

Jan en Sandra hebben de voormalige drogisterij aan de Raadhuisstraat gekocht. Op 1 november krijgen ze de sleutel. Het pand staat al anderhalf jaar leeg. De plannen om van de voormalige drogisterij een dagbesteding in de vorm van een koffiehuis en een kleinschalig begeleid wonen project te maken dateren al van het voorjaar 2023. Ze hebben een lang traject van plannen maken, vergunningen aanvragen, informatie inwinnen en overleg plegen achter de rug. Maar alles staat nu zwart op wit en Michel Bos heeft een mooie maquette gemaakt, zodat je een goed beeld van de toekomstige indeling van het pand krijgt.

Beneden komt een kantoorruimte voor Buurtzorg. De zorginstelling heeft nu noodgedwongen in de kantine van het Scheuveltje een kantoorruimte. Ze krijgen een eigen ingang. Het kantoor komt op een mooie centrale plek in het dorp. Het is de bedoeling dat ze er in december hun intrek nemen.

Het gedeelte, dat voorheen de winkelruimte was, wordt een koffiehuis. Een naam hebben ze ook al: Veur Mekoar. Cliënten van de dagbesteding gaan er allerlei voorkomende werkzaamheden verrichten; van serveren, tot schoonmaken en het onder begeleiding van iemand die patissier en banketbakker is cakes, koekjes en gebak maken. Ook zijn er plannen om daar gedurende de zomermaanden ijs te gaan verkopen. Het koffiehuis krijgt een maatschappelijke functie, waar iedereen welkom is. Wellicht kan de ruimte in de toekomst ook verhuurd worden voor besloten bijeenkomsten.

Achter in het pand komen op de begane grond twee appartementen. Hierin komt woonruimte voor personen met een lichte verstandelijke beperking. De appartementen krijgen een eigen gezamenlijke ingang, met een hal en bestaan uit een kamer met keuken, badkamer, ruimte voor een wasmachine en een slaapkamer.

Op de eerste en tweede verdieping komen een zitkamer, een gezamenlijke badkamer en vier slaapkamers. Het is de bedoeling dat de toekomstige bewoners een redelijke vorm van zelfstandigheid hebben. Tussen 7.00 en 23.00 uur is er begeleiding. Bij calamiteiten kunnen ze gebruik maken van een alarmsysteem. Wanneer een bewoner bijvoorbeeld ziek is, is het mogelijk om er een slaapwacht in te zetten. Naar verwachting kunnen deze appartementen eind januari, begin februari, in gebruik worden genomen.

Jan en Sandra hebben jarenlang ervaring in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Sandra werkte als coördinator woonvorm en dagbesteding en is nu mentor. Jan is zich, na zijn werk als kok, gaan richten op dagbesteding aan mensen met een beperking. Bij hun woning aan de Hoofdweg in Blijham houden cliënten zich onder begeleiding van Jan bezig met hout kloven en het repareren van fietsen.

De plannen om voor een aantal cliënten woonruimte aan te bieden ontstonden tijdens de lockdown in de coronaperiode. Achter hun huis werden twee appartementen, bestaande uit twee verdiepingen, voor twee personen gebouwd. En dat bevalt zo goed, dat ze het nu aandurven iets dergelijks aan de Raadhuisstraat te realiseren. Sandra ondervindt tijdens haar werk dat er veel vraag is naar passende woonruimte voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

De leeftijd van de cliënten die aan de Raadhuisstraat komen wonen speelt geen rol. Belangrijk is dat ze met elkaar matchen. Personen met bijvoorbeeld een verslaving of die seksueel overschrijdend gedrag vertonen komen niet voor deze woonvorm in aanmerking. Ook zijn de appartementen niet geschikt voor mensen die gebruik moeten maken van een rolstoel. Het sanitair op de benedenverdieping wordt wel voor deze doelgroep aangepast. De appartementen worden door de cliënten gehuurd; de zorg wordt vanuit hun PGB betaald.

Sandra denkt dat er straks plaats is voor vier woonbegeleiders. Hiervoor worden vacatures geplaatst.

Foto’s: Jan Glazenburg