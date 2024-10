Volop actie in centrum Winschoten op de Dag van de Veiligheid

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 3 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EINDELIJK MEER ZON | KOUDE NACHTEN

Eindelijk is het vandaag een redelijke zonnige dag, al zijn er nog wel een paar bewolkte momenten en er zijn ook enkele stapelwolken. De kou van vanochtend gaat langzaam weg want de maximumtemperatuur is toch nog 14 of 15 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten, windkracht 2 tot 3, vanmiddag soms windkracht 4.

Vannacht is het meestal weer helder en het wordt ook weer koud met een minimumtemperatuur rond 4 graden. Overdag loopt de temperatuur op, om uit te komen op een maximum rond de 15 graden. Er staat morgen een matige noordoostenwind.

Zaterdag is ook een zonnige en droge dag, maar er is dan heel weinig wind en ’s nachts is er kans op vorst aan de grond en mistbanken (minimum rond 2 graden, aan de grond tot -2). Overdag wordt het door de zon nog wel een graad of 14. Zondag is er een matige wind uit het zuidoosten maar het is dan nog droog, na het weekend is er kans op enkele buien. Zondagnacht is het nog vrij koud met 4 of 5 graden, daarna is het ’s nachts zo’n 10 graden en overdag 16 tot 18 graden.